El aumento del nivel del mar va el doble de rápido de lo calculado

En los últimos 25 años, la subida del nivel del mar en todo el planeta ha crecido el doble de lo previsto, según un estudio internacional publicado hoy en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El trabajo, en el que ha participado la investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados Marta Marcos, ha contrastado las estimaciones sobre el aumento del nivel del mar con las mediciones reales facilitadas por los satélites y ha constatado que el aumento del nivel del mar casi duplica los valores previstos.

Para la investigación, los científicos han analizado los datos históricos de los mareográfos, los instrumentos utilizados para medir los cambios costeros hasta 1992, fecha en la que se lanzaron los primeros satélites capaces de monitorizar los niveles del mar.

Tras seleccionar los registros más largos y de mayor calidad, los científicos han corregido las estimaciones teniendo en cuenta procesos no directamente relacionados con los océanos, como los movimientos de la corteza terrestre o los cambios en la forma de la Tierra (geoide terrestre).

Los investigadores han combinado todos estos datos y los han corregido con una nueva metodología más coherente con la dinámica marina, lo que ha permitido redefinir la información disponible.

"Es importante determinar con precisión la tasa de aumento de nivel del mar en las décadas pasadas para saber cuáles han sido los procesos implicados y cómo responden cada uno de ellos al calentamiento global", explica Marta Marcos.

"Nuestras conclusiones demuestran que las regiones costeras están más expuestas de lo que pensábamos y, por tanto, el riesgo es mayor", advierte la investigadora de la española Universidad de las Islas Baleares.

Según el estudio, 1993 fue el punto de inflexión: hasta ese año, el nivel del mar subió de forma significativamente más lenta.

Pero, a partir de entonces, el calentamiento global aumentó drásticamente la curva de crecimiento del nivel del mar a escala planetaria, un hecho que concuerda con las mediciones de los satélites.

Respecto a las causas de la subida del nivel del mar, los investigadores apuntan al deshielo de los glaciares, sobre todo durante el siglo XX.

En las últimas décadas, sin embargo, la tendencia habría cambiado y las placas de hielo polar habrían contribuido más al incremento del nivel del mar, según el estudio.

"Implica que la diferencia entre los datos previos a 1993 y las observaciones precisas de los satélites es mayor y, por tanto, casi duplicamos la aceleración en la subida del nivel del mar respecto a los valores que se habían adoptado hasta ahora", concluye Marcos.