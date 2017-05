Santos cuestiona que algunos periodistas y columnistas “se concentran en lo malo” de la economía

El presidente Juan Manuel Santos dijo que el pesimismo de los colombianos afecta el desempeño de la economía y que en parte, se debe a periodistas y columnistas que se enfocan en los aspectos negativos de este tema y no le muestran al país los buenos indicadores que se vienen registrando.

Durante su primera intervención de la semana desde Casa de Nariño dijo que, “algunos columnistas, algunos periodistas y algunos opinadores se concentran en la parte mala, que siempre hay algo malo, nunca ninguna economía es perfecta, siempre hay problemas, siempre hay desafíos”.

Advirtió como esto influye en el ambiente entre los colombianos y por tanto en el desempeño económico del país. “Sí una persona va a invertir, si está optimista es más propenso a invertir más, si está pesimista se frente y la inversión baja”.

Defendió la gestión de su gobierno e insistió en que el país tiene razones suficientes para confiar en el buen desempeño de la economía.

El decálogo de Santos para confiar en la economía en el país

1. En medio del paro de maestros que se registra en el país, una de las razones que entregó es la inversión en educación. Este año el presupuesto será de $35 billones. De lejos el más alto de la historia y entre los sectores presupuestales.

2. Reducción de la inflación, que estaba en 8,96% en julio de 2016 y ha bajado a 4,66% en abril. Al final de 2017 estará cerca del 4%, techo del rango meta del Banco de la República.

3. El sistema financiero permanece sólido, canalizando recursos a los sectores productivos de la economía. El sector creció 4,4% en el primer trimestre de 2017. Las tasas de interés han venido reduciéndose, lo cual permitirá mayor crecimiento de la demanda interna.

4. El sector agropecuario se expande a tasas históricas. El PIB cafetero creció 11,5% en el primer trimestre de 2017, y el resto del sector agrícola lo hizo 12%.

5. La confianza de los consumidores lleva tres meses en franca recuperación (febrero, marzo y abril). Ha mejorado tanto la percepción de condiciones económicas como las expectativas del consumidor.

6. Confianza en la política fiscal. Las tasas de los TES han bajado consistentemente desde febrero de 2016. Estuvieron cerca de 9% en el momento de mayor incertidumbre y ahora están cerca de 6%. Esto refleja la calificación BBB con perspectiva estable de Fitch y Moody’s. Se espera que en la próxima revisión, a comienzos de 2018, Standard & Poor’s regrese la perspectiva de la deuda a estable.

7. Las brechas sociales continúan reduciéndose. La pobreza multidimensional cayó a 17,8% en 2016 (vs. 20,2% en 2015 y 30,4% en 2010). La desigualdad también ha caído y se ubicó en 0,517 en 2016 (vs. 0,522 en 2015 y 0,560 en 2010). El mercado laboral ha mostrado resiliencia. El desempleo cayó en marzo de 2017 a 9,7% (vs. 10,1 en marzo de 2016), y por primera vez en la historia hay más empleados formales que informales en las 13 principales ciudades (formalidad: 50,2% del total de ocupados).

8. El ajuste externo se ha producido de forma ordenada. En 2017 el déficit en cuenta corriente será cercano a 3,6% del PIB (vs. 4,4% en 2016 y 6,4% del PIB en 2015). Las exportaciones totales crecieron 37,9% en marzo 2017, sin petróleo ni derivados 40,5%.

9. La tasa de inversión se ha mantenido alta a pesar del ajuste, fue 27,3% del PIB en 2016, la más alta de la región. Este año se observará una recuperación de la inversión en petróleo, gracias a los mejores precios internacionales y a la mayor eficiencia en la operación del sector petrolero espera aumentar la inversión 115% (de USD$2.290 a 4.940 millones).

10. La paz estable como estrategia para superar el principal cuello de botella que por años restringió el crecimiento de amplios sectores y regiones del país.