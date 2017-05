A un juicio se enfrentan los exfuncionarios de la gobernación del Meta

Ricardo Rodríguez Henao, Jairo Iván Frías Carreño, Hernando Martínez Aguilera y Luz Stella Casasfranco Vanegas en calidad de servidores públicos están en la cárcel –los hombres en la Picota y la mujer en el Buen Pastos- porque supuestamente hicieron parte de las irregularidades para la firma del contrato de diseños y estudios para la refinería del Meta Llanopetrol que tuvieron un costo de 18.265 millones de pesos.

Según la Fiscalía ese dinero se perdió, “de manera caprichosa, direccionada e intencionada se apropiaron de estos recursos públicos a favor de terceros, presuntamente bajo las instrucciones de personas de alta jerarquía en el departamento del Meta (…) no existieron estudios y no se construyó. El proyecto no evidencio ningún proceso constructivo y mostro una gestión fiscal ineficiente y una falta de planeación en el manejo de los recursos”.

“El proyecto 452 de 2012 no completo las fases y etapas previas como sugiere la correcta preparación de proyectos, tampoco se presentaron estudios técnicos, de mercados y requerimientos técnicos, ni mucho menos estudios de riesgos. No existe cadena de valor que permitiera evaluar la refinería”, señaló la fiscal.

Luz Stella Casafranco Vanegas, fue la jefe de la Oficina de Asuntos Contractuales de la gobernación para el periodo 2012-2015; Hernando Martínez Aguilera, exsecretario de Planeación; y Ricardo Rodríguez Henao, exgerente de la firma ‘Llanopetrol’. Además se entregó ante un despacho de la Fiscalía en Villavicencio el exsecretario de hacienda, Jairo Iván Frías Carreño, quien tendrá una audiencia aparte.

La Fiscal del caso advirtió que las condenas por este escándalo podrían llegar a los 18 años de prisión. Estos son los delitos por los que cada funcionario responde: peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin los requisitos legales.