Humala afirma estar tranquilo por no haber violado DDHH cuando fue militar

El expresidente peruano Ollanta Humala confesó vivir "tranquilo" por no haber violado los derechos humanos como militar durante el conflicto interno que asoló a su país en los años 80 y 90, y afirmó que las investigaciones que han surgido en su contra por este motivo son una "persecución política".

En un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera de Perú, Humala se refirió así a la investigación que el Congreso del país abrió la semana pasada por el caso "Madre Mía", que lo relaciona con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cuando estaba a cargo de una base militar en la selva del país, en 1992.

"Tras mi paso por las zonas de emergencia, he vivido con tranquilidad porque no cometí violaciones a los Derechos Humanos. Usted verá que en la Comisión de la Verdad no hay denuncias. Soy una persona pública desde el levantamiento de 2000 contra Fujimori. Mi rostro dio la vuelta al mundo, pero no se me denunció por nada. Estas denuncias entran cuando aparecí en política", afirmó el expresidente.

Humala apuntó además que, de hecho, durante aquella época él incumplió un manual del Ejército para combatir a los grupos como Sendero Luminoso, que pedía "eliminar" las bases y los aliados "políticos" de los terroristas, y no solo a los combatientes.

"Entre los oficiales fueron excepciones los que cometieron excesos. Hubo excesos, que deben ser sancionados claramente, pero en mi caso el manual no se cumplió.(...) La disciplina es cumplir con la Constitución y cuando un manual va en contra de la Constitución, es una norma indebida", añadió.

Humala apuntó que durante la lucha interna en Perú se intentó "apagar fuego con fuego", lo que generó "un pasado vergonzoso" en la historia del país, si bien consideró "una calumnia" que se considere que todo militar violó los derechos humanos en esa época.

El caso Madre Mía, por el que Humala ya fue investigado en 2006 durante su primera campaña presidencial, resurgió el pasado 26 de abril después de que aparecieran en la prensa nuevos testimonios sobre el tema.

En esa fecha, un hombre identificado como Jorge Ávila, que denunció a Humala por la desaparición de su hermana y su cuñado en 1992, declaró que se retractó de la acusación inicial tras recibir 4.500 dólares de allegados al exmandatario.

El hombre denunció en 1992 a Humala por haberlo torturado, así como por la desaparición forzada y el asesinato de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sulca Castro, su hermana y cuñado, respectivamente, cuando estaba al frente de la base antisubversiva de Madre Mía, en la selvática región de San Martín.

Sin embargo, al retractarse de la denuncia, el caso fue archivado en 2009 y Humala volvió a presentarse en las elecciones de 2011, cuando ganó la Presidencia peruana.

Precisamente, como prueba de su buen hacer en aquella época, Humala recordó hoy que tanto en 2006 como en 2011 su candidatura política recibió un gran apoyo en aquella zona.

El conflicto interno en Perú entre los grupos armados de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y el Estado peruano causó más de 69.000 muertos entre 1980 y 2000, y todavía hay unos 16.000 desaparecidos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).