Archivan causa de jefe de Aduana argentina por declaraciones sobre dictadura

Un juez argentino archivó hoy una denuncia contra el director de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, que le acusaba de "apología del delito" por unos polémicos dichos sobre la última dictadura (1976-1983) en los que puso en duda que existiera "un plan sistemático para hacer desaparecer personas".

La resolución del juez, facilitada a Efe, reafirma el sobreseimiento que había dispuesto a Gómez Centurión en abril pasado, cuando alegó que "las frases que se le reprocha haber dicho no podrían configurar objetivamente ninguna de las hipótesis delictivas que sugieren los denunciantes".

Por su parte, una de las denunciantes, la exdiputada Delia Bisutti, reconoció a Efe no sentirse sorprendida ya que sabía que "era una causa que no iba a tener relevancia en la Justicia".

Bisutti señaló que "hay una mirada del Poder Judicial que protege al Gobierno" y responsabilizó al Ejecutivo del "gran retroceso que realizó el país en derechos humanos".

Gómez Centurión había declarado en enero en un programa de televisión local que "fue un torpísimo golpe de Estado el de 1976" en el que los militares "lidiaron con un enemigo que no sabían cómo manejar".

"El Gobierno de facto no creo que fuera un plan sistemático (de desapariciones). No lo creo. Creo que no cometo un pecado mortal con esto", subrayó Gómez Centurión, quien descartó que el número de desaparecidos por la dictadura fuera de 30.000, tal y como sostienen los organismos de derechos humanos.

En este sentido, Martínez de Giorgi explicó que Gómez Centurión no hizo defensa de "delitos del pasado o de condenados por ellos".

Además, agregó que "no cabe sino concluir que la conducta en que se denunció a Gómez Centurión no resulta penalmente relevante".

Por otro lado, Bisutti manifestó que los dichos están tipificados penalmente pero "no esperaba otra cosa del juez que minimizó la actitud de Gómez Centurión" y consideró que el magistrado "no entendió" que se trata de lo que representan esas declaraciones.

De esta manera, Martínez de Giorgi, luego de dictar el sobreseimiento a Gómez Centurión por su imputación fiscal del 16 de febrero, archivó el expediente que investigaba al jefe de Aduana por "apología del delito".