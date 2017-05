Trump asegura a Rivlin que Irán ha acercado el mundo árabe a Israel

El presidente de EEUU, Donald Trump, llegó hoy a Jerusalén a bordo del helicóptero Marine 1 y se trasladó a la residencia de su homólogo israelí, Reuvén Rivlin, al que aseguró que la oposición a Irán ha cambiado la percepción que el mundo árabe tiene de Israel.

"Hemos llegado de Arabia Saudí y nos trataron increíblemente bien, con muy buenos sentimientos hacia Israel. Lo que ha pasado con Irán ha acercado a muchas otras partes de Oriente Medio a Israel y podría decirse que eso es un beneficio", le dijo Trump a Rivlin.

"He visto una gran diferencia de sentimientos hacia Israel de países que no los sentían muy bien hace no tanto tiempo. Ha acercado a mucha gente y creo que vosotros lo habéis visto y lo habéis mencionado en muchas ocasiones. Esto es realmente positivo", añadió.

"Cada reto crea oportunidades", respondió Rivlin.

"Es un reto y una oportunidad. Tenéis una gran oportunidad", le cotejó Trump, que aseguró que la gente de la región "ha tenido suficiente derramamiento de sangre y muertes (....) espero que ocurran cosas muy interesantes", añadió.

Según informaron los periodistas que siguen la visita presidencial, se trata de los primeros comentarios largos, espontáneos y fuera de guión de Trump desde que inició este, su primer viaje al extranjero, que incluye paradas en Arabia Saudí, Israel, Palestina, Vaticano, Bélgica e Italia.

Tras esta breve intervención, ambos dirigentes abandonaron la sala para mantener una reunión de trabajo, antes de regresar para una breve comparecencia de prensa.