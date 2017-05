Los Caballeros del Zodiaco regresan con espectacular cinta ‘Live-Action’

Con la adaptación cinematográfica del manga de ciencia ficción “Ghost In The Shell”, el cual dividió a la crítica, las compañías Toei Animation y A Really Good Film anunciaron la realización de una nueva cinta de “Los Caballeros del Zodiaco”, pero en esta oportunidad en “Live-Action”

Sin embargo, esto no acaba aquí, ya que el proyecto tendría el aval de Masami Kurumada, autor del manga original, quien tendría una participación importante en la cinta.

"Este proyecto va dedicado a nuestra base de fans que nos han apoyado durante estos 30 años, pero también a los nuevos que se van sumando recientemente", afirmó Kurumada en una entrevista.

De momento se desconoce el reparto y la fecha de estreno de la cinta.