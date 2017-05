Al Gore retoma su lucha contra el cambio climático con un mensaje optimista

Once años después de presentar al mundo su combate contra el cambio climático en "An Inconvenient Truth", el exvicepresidente estadounidense Al Gore retoma esa lucha con una secuela que, pese a la urgencia de la situación, evidencia que el planeta cuenta con las soluciones necesarias.

Cannes (Francia), 22 may (EFE).- Once años después de presentar al mundo su combate contra el cambio climático en "An Inconvenient Truth", el exvicepresidente estadounidense Al Gore retoma esa lucha con una secuela que, pese a la urgencia de la situación, evidencia que el planeta cuenta con las soluciones necesarias.

"An Inconvenient Sequel: Truth to Power", presentada hoy en el marco de las sesiones especiales del Festival de Cannes, sigue al antiguo mandatario en apariciones públicas o reuniones internacionales como la Cumbre del Clima de París (COP21) y lleva a la gran pantalla sus esfuerzos por ganar nuevos adeptos a la causa.

"El cine es un medio capital para transmitir un mensaje poderoso que el mundo debe escuchar. Cuando la gente va a al cine y está pendiente durante 90 minutos o dos horas hay una oportunidad sin precedentes para que reciba una narrativa pensada", dijo en conferencia de prensa.

La primera película, Óscar al mejor documental, alertaba con datos científicos de que, a menos que se frenaran las emisiones de dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor en la atmósfera, la vida tal y como la conocíamos iba a cambiar como consecuencia del cambio climático.

Más de una década después de ese exitoso proyecto cinematográfico, que también fue proyectado en Cannes, la secuela muestra la situación actual, el agravamiento de las sequías e inundaciones, pero también los avances experimentados a nivel tecnológico.

"La historia tiene un excitante nuevo capítulo. Tenemos la solución y la labor pendiente es convencer a los políticos para que la implementen lo suficientemente rápido. Por mi propia experiencia, he aprendido que la voluntad política es una energía renovable", bromeó.

Gore, "número dos" de EEUU durante los dos mandatos de Bill Clinton (1993-2001) y aspirante a la presidencia en 2000, confía en que este nuevo documental "inspire a la gente para involucrarse y animar a los políticos a actuar".

El cambio, asegura, ya está en marcha. Incluso ciudades estadounidenses republicanas que se resisten a hablar de crisis climática, actúan en favor de la transición ecológica por las ventajas económicas que implica.

"Después de cuatro meses de la administración de (Donald) Trump, sabemos que ninguna persona puede parar el movimiento climático. No sé lo que hará, pero creo que hay muchas oportunidades de que sorprenda a muchos al mantener a EEUU dentro del Acuerdo de París", añadió

Ese histórico pacto de diciembre de 2015, el primero global contra el cambio climático, consiguió el compromiso de los países de mantener la temperatura media mundial por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales para evitar el impacto del calentamiento.

La cinta, dirigida por Bonni Cohen y Jon Shenk, refleja la participación de Gore en esas negociaciones y su trabajo para limar las asperezas de países como la India.

"Como toda persona que trabaja contra la crisis climática, he tenido momentos de lucha interna entre la esperanza y la desesperación, pero esa lucha siempre acaba en favor de la esperanza", dijo hoy Gore sobre todos estos últimos años de militancia.

Los dos realizadores quisieron hacer que la audiencia acompañara al exvicepresidente en ese "viaje emocional", tanto en esa cumbre como en otras intervenciones, para que la implicación del público fuera mayor y más fácil.

"El mensaje principal, y que aparentemente está llegando, es que tenemos las soluciones, estamos avanzando, y algunos de los progresos son sorprendentes. (...) Todo es imposible hasta que se hace. Estamos cerca del punto de inflexión, pero vamos a ganar la causa", concluyó.