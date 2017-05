Diputados uruguayos presentan un proyecto de ley para prohibir el fracking

Dos diputados uruguayos del opositor Partido Nacional (PN) presentaron un proyecto de ley que pretende prohibir la exploración y explotación para la obtención de hidrocarburos mediante la técnica de la fractura hidráulica, también conocida como fracking.

Así lo explicó hoy a Efe el diputado Alejo Umpiérrez, quien presentó este proyecto de ley junto al legislador Gerardo Amarilla.

La propuesta legislativa coincide temporalmente con el inicio de las exploraciones y explotaciones en busca de petróleo en el norte del país que llevan adelante la empresa estatal de hidrocarburos Ancap y la petrolera estadounidense Schuepbach Energy Uruguay (SEU).

Aunque Ancap aseguró recientemente que no se utilizará el fracking para realizar las perforaciones en cuatro pozos, Umpiérrez aseguró que este proyecto es una medida preventiva.

"En Uruguay no usamos energía nuclear y sin embargo hay una ley del año 2000 que prohíbe su uso", ejemplificó el legislador.

En este sentido, estimó que es mejor prevenir que tener que discutir los "temas en caliente", porque cuando esto sucede las decisiones se tornan "mucho más complejas".

Además, el diputado del PN consideró que Ancap "no ha sido clara" sobre las prácticas de exploración y explotación que utilizaron y van a utilizar las empresas.

"Las empresas dicen que no lo van a practicar pero no dicen que no esté dentro de las cláusulas de los contratos habilitados. Algunos ambientalistas dicen que en los contratos está permitido usar la técnica del fracking", explicó Umpiérrez.

Concretamente, la técnica del fracking permite acceder a las reservas de gas y petróleo situadas en rocas mediante la inyección a presión de líquidos en el terreno con el objetivo de aumentar las fracturas del sustrato rocoso donde se encuentran los yacimientos.

El diputado señaló que el objetivo es "actuar preventivamente para el futuro", así como estableciendo la retroactividad, que dejará sin efecto cualquier habilitación que se haya hecho sobre el tema.

De aprobarse ese proyecto, no se podrá utilizar este sistema en ningún lugar del territorio uruguayo ni en aquellas zonas donde el país ejerza jurisdicción nacional, sea para fines científicos, exploratorios o de explotación.

El proyecto será discutido por la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que luego remitirá el texto al pleno.

Consultado sobre las expectativas, una vez que dicho texto sea considerado por el pleno de la cámara, Umpiérrez sostuvo que "las causas ambientales no tienen color político".

"Esperemos que prime la cordura en esto, no es un tema de oposición y Gobierno, es una cuestión de medio ambiente que afecta indistintamente a ciudadanos sin importar la afiliación política", remarcó el legislador.