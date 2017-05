Manchester United: una historia de vida

Exactamente hace 139 años, nacía un equipo llamado Newton LYR Heath Football Club. En 1885 el equipo tomaba forma en un proyecto profesional, sin embargo los malos resultados hicieron que aquel conjunto no diera muchas expectativas en un futuro. Casi en la quiebra, en 1902 uno de los proyectos más estructurados y consagrados en el fútbol mundial, se reestructuraba con el nombre de Manchester United.

Y de eso se trata la historia de un grande, la historia de una institución insignia a nivel mundial, pues a partir de ese momento, el Manchester United demostraría ser acreedor de obtener los calificativos más positivos en el mundo del fútbol.

Los ‘Red Devils’ construyeron a lo largo del siglo XX, un perfil de institución y equipo poderoso, no solo por la influencia que generaron alrededor del planeta, sino por sus hazañas casi míticas y logros deportivos difíciles de igualar.

Seriedad, sobriedad y elegancia han caracterizado la historia del club inglés más ganador de todos los tiempos. El Manchester United de la mano de jugadores que marcaron el rumbo del fútbol mundial, como Bobby Charlton, Erik Cantona, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic entre otros, demostró ser capaz de ganar todo, absolutamente todo lo que disputaró.

En 1908, el Manchester conseguía el primero de sus 20 títulos de Liga inglesa y 67 galardones en todas las competencias que disputó hasta el momento. Sin embargo, ese grande que retratamos y caracterizamos, pasó por momentos difíciles, vivió en carne propia la desgracia que traen dos Guerras Mundiales.

Entre 1914 y 1945, Manchester sobrevivió a una de las épocas más sangrientas que ha vivido Inglaterra y el mundo. Pero como un grande y como lo exige su historia, el United se levantaría de ese difícil momento, demostrando jerarquía y amor propio, pues sobrevivir a la Guerra como un soldado más, sirvió para empezar a vivir las mejores épocas y hazañas deportivas en su historia.

Uno de los episodios más lamentables y tristes en la historia del fútbol, inevitablemente también tenía que tocar las puertas del Manchester United. En 1958, el equipo profesional sufrió un accidente aéreo, donde murieron 8 futbolistas del equipo, además de otras 15 personas entre periodistas y directivos. La tragedia pasaba una vez más y marcaba una página dolorosa en la extensa historia de este club. De nuevo y con carácter, este personaje llamado Manchester United, tenía las fuerzas para salir adelante, reencontrar su camino y hacer honor a su historia.

El nombre de este equipo, construido a través del tiempo, se debe no solo a los títulos, se debe si, a la grandeza humana de su recorrido. Todo un grande en el fútbol, pero un gigante en la vida. Definir y catalogar a los equipos en los momentos de gloria es una tarea más fácil que retratar la categoría de un equipo que aparece en escena en los momentos de mayor dificultad.

Pues el Manchester a partir de 1945 y al término de la Segunda Guerra Mundial iniciaba la era ‘Butsy’, nombrada así por Matt Butsy, manager que tomó al equipo en esa época y dio un título de Liga después de 41 años, además de darle su primer grito de campeón en Europa, tras consagrarse por primera vez en la Liga de Campeones en 1968 con un Bobby Charlton como goleador y figura, quien hoy en día solo ha sido superado por Wayne Rooney como máximo goleador histórico del club.

Todo un ‘Sir’ de Inglaterra, una institución que no podía dejar pasar el tiempo sin tener quizás su época más dorada de la mano de Alex Ferguson. En esta etapa, bastante cuestionada en un comienzo, el Manchester alcanzó un total de 38 títulos, entre ellos, 13 Ligas y dos Ligas de Campeones de Europa. Si algo le faltaba a los ‘Red Devils’ era Ferguson, toda una era, todo un constructor de grandeza y humildad por 26 temporadas consecutivas.

La última final en Europa, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, el Manchester United conseguía el título de Liga de Campeones en 2009. Alex Ferguson, creador de tantas alegrías dio el último grito de gloria a nivel europeo.

El gigante y mítico Manchester United ha ganado todo lo que ha disputado, tiene en su historia todos los títulos que ha buscado.

Hoy se encuentra de nuevo con su historia, hoy vuelve a la escena europea, hoy los medios de todo el mundo saben que el reestructurado equipo rojo de Inglaterra, tiene en sus manos levantar o no, el único trofeo que no tiene aún en sus vitrinas. La final de la Liga Europa o Europa League está a tan solo 90 minutos tras una temporada llena de altibajos. El equipo dirigido por José Mourinho enfrenta al Ajax, otro histórico, el portugués y sus jugadores están cerca de seguir escribiendo historia con tinta roja.

No importa quien esté al frente, no importa el torneo ni la hora. Lo único que está claro, es que no es raro ver al Manchester United jugando una final, la historia le vuelve a dar la mano al equipo rojo.

Ese soldado que pasó por guerras, accidentes, finales y muchos momentos gloriosos, tiene la posibilidad de escribir una página más, de seguir poniéndole adjetivos a su nombre y seguir demostrando que por más triunfos o caídas que tenga… Manchester United no es el perfil de un equipo de fútbol, Manchester United es una historia de vida.