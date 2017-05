Samaranch: "Si París y LA logran un acuerdo, intentaremos dar los dos Juegos"

El español Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, dijo que si las dos ciudades candidatas a organizar los Juegos de 2024, París y Los Ángeles, llegan "a un principio de acuerdo entre ellas", el organismo deportivo intentaría "capturar la gran oportunidad" de conceder de una vez las ediciones de 2024 y 2028.

Madrid, 22 may (EFE).- El español Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, dijo que si las dos ciudades candidatas a organizar los Juegos de 2024, París y Los Ángeles, llegan "a un principio de acuerdo entre ellas", el organismo deportivo intentaría "capturar la gran oportunidad" de conceder de una vez las ediciones de 2024 y 2028.

"Si entre ellas consiguen llegar a un principio de acuerdo, nosotros intentaremos capturar esa gran oportunidad de tener dos Juegos consecutivos en dos sedes de tanta calidad", afirmó Samaranch a Efe.

Los cuatro vicepresidentes del COI presentarán el 9 de junio un informe a la Ejecutiva sobre las ventajas e inconvenientes de asegurar a la vez las sedes de 2024 y 2028. En principio, la agenda del COI prevé la elección solo de 2024 el 13 de septiembre en Lima.

Samaranch incidió en que únicamente el visto bueno de las dos candidatas permitiría "cambiar las reglas del juego" de un partido ya en curso.

La falta de candidaturas interesadas en los Juegos llevó al COI a abrir un proceso de reflexión sobre la forma de conceder la sede, aunque, según Samaranch, no están asustados por la desgana de las ciudades occidentales.

"Lo digo claramente: no tenemos ningún miedo a una falta de candidatas para 2028. Si eligiéramos ahora sólo 2024, tendríamos muy buenas candidatas para 2028. Pero ante el nuevo mundo en el que estamos, no es por miedo, es por oportunidad: es muy bueno para el movimiento olímpico hacer dos Juegos en estas dos ciudades", señaló.

"Lo que es seguro", añadió Samaranch, "es que nosotros, que somos árbitro de una competición entre dos ciudades de primera calidad como París y Los Ángeles, no vamos a cambiar las reglas del juego en medio del partido. Ni se lo merecen las ciudades ni nosotros vamos a cometer semejante irresponsabilidad".

"Ahora bien, si entre las dos ciudades son capaces de encontrar otra manera que cree valor, que sea positiva para las dos y con la que ambas estén de acuerdo, nosotros vamos a intentar aplicar esa flexibilidad. No vamos a intentar, ni a poder, ni a desear jamás imponer nada en un proceso que está ya lanzado", afirmó el vicepresidente.

Respecto a un posible arbitrio por parte del COI de las negociaciones entre París y Los Ángeles, Samaranch precisó que, "más que arbitrar", han "animado" a las candidaturas "a que haya conversaciones y a que desde todos los puntos de vista miren qué cosas buenas y que cosas contraproducentes tendría la medida (de la doble concesión), si fuera el caso".

"Estamos trabajando muy discretamente en ello y esperamos llegar a lo que se llegue dentro de poco. Para la reunión técnica de las ciudades con los miembros del COI en Lausana (12 de julio) tendría que haber una solución", anticipó.

"No puedo hablar por París, no puedo hablar por Los Ángeles, pero desde luego hay conversaciones de muy buena fe para ver cuáles son las posibilidades al respecto. Queda mucho por hacer, ni en la propia comisión de vicepresidentes hemos llegado a nuestras conclusiones. Puede ser perfectamente que el proceso quede como estaba y no se modifique", advirtió.

La reciente visita de la Comisión de Evaluación del COI a París y Los Ángeles arrojó un resultado "tan positivo para las dos ciudades" que abundó en la conveniencia de asegurar a ambas como sede, reiteró Samaranch.

"Pero hay que ver que sea técnicamente posible y luego mis colegas del COI tendrán que tomar esa decisión, porque corresponde a la Sesión (asamblea), no a la Ejecutiva", explicó.

La comisión de vicepresidentes se reunirá el 8 de junio para analizar la propuesta que presentarán el 9 a la Ejecutiva. "Hoy aún es muy difícil decir cuál será la solución", apuntó.

Samaranch reconoció que "el sistema de selección de las ciudades olímpicas, que ha funcionado maravillosamente durante casi 40 años, en estos momentos no está dando los resultados esperados".

"Sobre todo en occidente, en Estados Unidos y en Europa, hay una serie de movimientos populistas, movimientos por el no, que son capaces de cambiar las agendas de mucha gente. Se convocan referéndums sobre las candidaturas que se pierden y eso está haciendo mucho daño al Movimiento Olímpico", señaló Samaranch.

"Vamos a cambiar el sistema de la manera que más nos convenga y esa manera se llama flexibilidad. Vamos a ser todo los flexibles que tengamos que ser para defender nuestro futuro", afirmó.

El COI es consciente, añadió, de los riesgos de conceder ahora los Juegos de 2028, con los cambios políticos, económicos y sociales que puede experimentar un país durante once años.

"Pero todas las decisiones en la vida presentan oportunidades y riesgos. Ante el riesgo de conceder unos Juegos a tan largo plazo, estamos ante la gran oportunidad de ver por primera vez a dos ciudades colaborando, compartiendo gastos, servicios e inversiones que puedan utilizarse en dos Juegos consecutivos", defendió.

"Es complejo", admitió, "pero lo más importante es mantener la limpieza y la justicia de un proceso que empezó hace año y medio. Si no llega hasta el final en el formato que estaba previsto en origen, será porque hay un acuerdo entre todas las partes", repitió.