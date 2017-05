Ander Herrera asegura que "Mourinho es un ganador"

El internacional español Ander Herrera, centrocampista del Manchester United, que este miércoles se enfrentará al Ajax en la final de la Liga Europa, aseguró que su técnico, el luso Jose Mourinho, "es un ganador, está en su ADN".

"Ya ha ganado dos trofeos en su primera temporada: la Community Shield y la Copa de la Liga. ¡Eso no es nada fácil! Eso muestra lo que es: un ganador. Está en su ADN", manifestó en declaraciones a la web de la UEFA.

Herrera comentó que la final del miércoles "es un partido fundamental" para el United, ya que el objetivo es jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, premio que alcanzará el campeón en el Friends Arena de Solna.

"Es también un título europeo, uno importante. Ha pasado mucho tiempo desde que el United ganó un título europeo y la Liga Europaes la única competición que el club no ha ganado todavía. Todo esto hace que sea un partido muy importante para nosotros, pero lo mismo es para el Ajax. Haremos todo lo posible para traer el trofeo a Manchester", declaró el español, quien aseguró que no subestiman la calidad del Ajax.

Ander Herrera precisó que tendrán que "hacerlo lo mejor posible para ganar la final" ante unos rivales que estarán "tan emocionados" como ellos.

"Los respetamos porque han tenido un buen nivel hasta el momento y porque tienen jugadores de mucho talento. Son un equipo muy dinámico y atento. También son un club con una gran historia y clubes así hacen de las finales más especiales. Ajax y United son gigantes en Europa, por lo que será un partido muy atractivo para todos", destacó.

Para Ander Herrera será la segunda final en este torneo tras la que perdió en 2012 en Bucarest ante el Atlético de Madrid, en la que fue titular y reemplazado a los 63 minutos por Gaizka Toquero.

"El Atlético de Madrid fue mejor que nosotros. Nosotros tuvimos una campaña fantástica eliminando a grandes equipos como Schalke, Manchester United y Sporting de Lisboa, y llegamos a la final como favoritos, pero el Atlético afrontó bien el partido", señaló.

"Ellos tenían un equipo más experimentado y eso puede ser decisivo en una final. Pero incluso si no hubiera perdido esa final, esta final seguiría siendo un partido grande para mí. Cada final que juegas tiene toda tu atención. No piensas en lo que ocurrió en el pasado", manifestó.

Declarado mejor jugador del año del United, afirmó que siempre trata de dar lo mejor de él "sin excusas. A veces las cosas van bien, a veces mal, pero el esfuerzo y la dedicación no son negociables".

"Cuando llegué al Manchester United era consciente que era una oportunidad única y estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. No soy perfecto, pero siempre trato de dar lo mejor de mí. No quiero sentir al final del partido que todavía me queda algo de energía", subrayó.