Messi, Dost, Cavani, Aubameyang, Kane...goles sin corona

El gol acerca al éxito, pero no lo asegura. Los máximos artilleros de las principales Ligas Europeas no podrán festejar más que su éxito individual, en una temporada 2016-17 en la que, por ejemplo, los 37 goles de Leo Messi y los 35 de Edinson Cavani no fueron suficientes para que Barcelona y PSG revalidarán el título.

La virtual cuarta Bota de Oro de Leo Messi -únicamente a expensas de que Edin Dzeko no marque nueve goles en el último partido del Roma contra el Génova-, no irá acompañada de un título de Liga que ha conquistado el Real Madrid, un lustro después, pese a Cristiano Ronaldo concluyó la campaña con su peor registro anotador en las últimas cinco temporadas (25 tantos).

Tampoco le sirvieron los 35 goles del uruguayo Edinson Cavani al París Saint Germain para repetir título en Francia. El Mónaco, con los 21 tantos del renacido Radamel Falcao y la fulgurante irrupción de Kylian Mbappé, conquistó la Ligue 1, dieciocho años después.

En Inglaterra, Harry Kane -el delantero completo según su técnico Mauricio Pochettino- firmó un espectacular final de la Premier, con 7 goles en dos jornadas, que le auparon en la clasificación de los cañoneros (29 tantos), pero con los que el Tottenham apenas inquietó al Chelsea campeón de Antonio Conte. El mejor artillero de los "blues" volvió a ser Diego Costa, que anotó 20 tantos.

En la Bundesliga, en medio de constantes rumores sobre su salida del club, el ghanés Pierre-Emerick Aubameyang (31 goles) logró un meritorio título ante el polaco Robert Lewandowski (30), gracias a sus tres goles en la última jornada. El Borussia, sin embargo, nunca estuvo en la pugna por el título y concluyó tercero.

Algo parecido le ha ocurrido al holandés Bas Dost, el invitado inesperado en la lucha por la Bota de Oro, que cerró el curso con tres goles, para un total de 34. Su equipo, el Sporting, no fue más que tercero, lejos del Benfica, que tiró de juego coral y de los 16 tantos del griego Konstantinos Mitroglou.

En Italia, por último, con el Juventus campeón a falta de una jornada, Edin Dzeko está a punto de asegurar el título de máximo goleador, pero el Roma aún precisa de su acierto para confirmar el segundo puesto. En una temporada en la que todo parecía dispuesto para encumbrar a Gonzalo Higuaín, fichaje estrella de los juventinos, el delantero bosnio aventaja en cuatro tantos al argentino.

España:

-------

Campeón: Real Madrid (Ronaldo, 25 goles)

Subcampeón: Barcelona (Messi 37 goles)

Inglaterra:

-----------

Campeón: Chelsea (Diego Costa, 20 goles)

Subcampeón: Tottenham (Harry Kane, 29 goles)

Alemania:

---------

Campeón: Bayern Múnich (Robert Lewandowski, 30 goles)

Tercero: Borussia Dortmund (Pierre-Emerick Aubameyang, 31 goles)

Italia (a falta de una jornada):

--------------------------------

Campeón: Juventus (Gonzalo Higuaín, 24 goles)

Segundo clasificado: Roma (Edin Dzeko, 28 goles)

Portugal:

---------

Campeón: Benfica (Konstantinos Mitroglou, 16 goles)

Tercero: Sporting (Bas Dost, 34 goles)

Francia:

--------

Campeón: Mónaco (Radamel Falcao, 21 goles)

Subcampeón: París Saint Germain (Edinson Cavani, 35).