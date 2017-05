Ginóbili se mantiene como "guerrero" que nunca muere y se une a Abdul-Jabbar

El veterano escolta argentino Manu Ginóbili volvió a dar otra lección de pundonor, entrega y espíritu de lucha con los Spurs de San Antonio, atributos que lo dejaron una vez más de líder, a pesar que al final su gran aportación no tuviese la compensación del triunfo.

Ginóbili no pudo salvar a los Spurs de caer derrotados 108-120 ante los Warriors de Golden State en el tercer partido de las finales de la Conferencia Oeste, pero si consiguió que en apenas 18 minutos de acción, su nombre, se uniese al del legendario expívot Kareem Abdul-Jabbar, con otra marca que le acerca un poco más al merecido puesto en el Salón de la Fama.

El jugador argentino se convirtió en el primero desde que la NBA comenzó a registrar estadísticas, en la temporada 1970-71, con 39 años de edad o mayor, que anota al menos 20 puntos como reserva en un partido de playoffs.

Junto a Abdul-Jabbar son los únicos jugadores de 39 años o más en encestar al menos 20 tantos en una final de Conferencia.

Además, Ginóbili consiguió su anotación más alta en los últimos 40 partidos de la fase final que ha disputado.

La última vez que anotó 20 en un partido de playoff fue en el tercero de las finales de la Conferencia Oeste del 2014 contra los Thunder de Oklahoma City.

Esta vez Ginóbili encestó 7 de 9 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, 5 de 8 desde la línea de personal, logró un rebote y entregó dos asistencias.

"Eso demuestra, que como el resto del equipo, salí al campo a darlo todo, pero tenemos que reconocer que ellos (los Warriors), hoy por hoy, están por encima de nosotros", admitió de manera deportiva Ginóbili. "Cierto que les dimos ventaja con los lesionados que tuvimos, pero a pesar de eso hubiesen sido un equipo muy difícil de ganar".

Ginóbili reconoció que para que los Spurs hubiesen podido ganar a los Warriors tendrían que haber hecho un partido perfecto, algo que no pasó en el tercer partido, y por eso perdieron.

El veterano jugador argentino que fue examinado hoy por los doctores del ligero tirón muscular que sufrió durante el tercer partido reiteró que aunque saben que lo tienen muy difícil, en el cuarto partido saldrán de nuevo a pelear a muerte.

"Debemos salir como lo hicimos en los tres anteriores, a pelearlo con los soldados que tengamos", subrayó Ginóbili. "No tenemos que dar pena, a nadie le importa nuestras bajas, y si logramos la victoria perfecto y si no, frente en alto, tranquilos por el trabajo realizado, le das la mano al rival y te vuelves a tu casa".

Precisamente sobre su futuro se habló y de nuevo reiteró que no era el momento de comentar sobre ese asunto porque su filosofía es enfrentar el próximo partido y luego cuando haya acabado la competición, entonces, como ha hecho siempre, se tomará unas semanas para pensar y decidir.

"No me interesa lo que se habla o se dice sobre mi futuro, lo que si tengo muy claro es que estoy de nuevo aislado de todo y concentrado en el juego, en el próximo partido", explicó Ginóbili. "Por lo tanto no sé si el cuarto partido será el último si lo perdemos".

Ginóbili fue categórico al decir que su futuro no depende si puede jugar o no, si está dispuesto a mantenerse dentro del ritmo que impone la competición durante 10 meses.

"Lo pensaré, y si me considero un exjugador lo anunciaré con total tranquilidad", adelantó Ginóbili, que el próximo 28 de julio cumple 40 años. "Si siento que todavía tengo para dar en el campo con mi aportación y disfrutar de esta aventura, entonces seguiré".

Ginóbili sólo conoce a los Spurs como organización en la NBA; ha ganado cuatro campeonatos y sólo ha sido dirigido por el entrenador Gregg Popovich, quien no para de alabar, hasta en los peores momentos, a su evidentemente jugador favorito.

El entrenador interino de los Warriors, Mike Brown, declaró que Ginóbili podría competir sin problema después de los 40 años.

Por su parte, el alero estrella Kevin Durant señaló que siempre recordará con orgullo algunas de las épicas batallas que ha tenido contra Ginóbili y los Spurs desde que era jugador de los Thunder de Oklahoma City.

"Su amor por este deporte es profundo", destacó Durant. "Es difícil apreciar lo que hace viéndolo por televisión, pero cuando estás en la cancha, está en otro nivel. Es alguien que será primera votación al Salón de la Fama, que disfrutó estar en esta liga. Muchos crecimos viendo jugar a Manu y respeto su juego, enfrentarme a él y esas batallas año tras año; algunas épicas".

Ginóbili, que ha contestado todo tipo de preguntas sobre su futuro, insistió que no se trataba de una conferencia de retiro y que sigue analizando sus opciones más allá de lo que sucede en el cuarto partido ante los Warriors.