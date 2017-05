Fuerte discusión entre Álvaro Uribe y Daniel Samper Ospina en redes sociales

Uribe y Samper Ospina son unos de los colombianos que más seguidores tienen en sus cuentas en twitter. El primero llega casi a los cinco millones y el segundo muy cerca a los dos, lo que los convierte en unos de los principales actores de esta red social.

Samper, quien hace duras críticas a la realidad del país en esta ocasión fue blanco de los trinos de Uribe quien calificó al columnista como “bandidito”. La historia empieza porque el también youtuber escribió en su cuenta: “Se autoasignó tres mil millones para su finca y medio país lo adora y lo sigue a ciegas: Eso somos…”.

De inmediato el expresidente tomó el trino de Samper Ospina y respondió: “Eso dice este bandidito de Samper Ospina, cobarde maltratador de niñas recién nacidas”.

Samper aclaró de inmediato ese escrito de Uribe, al que hace referencia por una de sus columnas y señaló que: “un chiste lateral sobre el nombre de una bebé, dicho en determinado contexto, es muy diferente a maltratar a una recién nacida, asunto que jamás he hecho ni haría. Y dos: no he hecho negocios de dudosa reputación en zonas francas, ni se me puede acusar de recibir subsidios agrarios de ninguna índole, ni he utilizado de manera ilegal los recursos del estado para perseguir opositores o premiar amigos; ni he promovido políticas guerreristas que arrojan miles de muertos inocentes, como para que se me califique como "Bandidito"”.

Pero la cosa no quedó allí y Uribe respondió: “Acepto consejo: No vale la pena contestarle a Daniel Samper Ospina. No es un interlocutor válido. Recuerde que la profesión de él es payaso".

La pelota volvió a la cancha de Ospina, quien en su acostumbrado estilo respondió con una foto en donde se puso una nariz roja y de ahí se crearon las tendencias #seríaunbandiditosi y #Másvalepayasoqueuribista que han estado candentes durante todo el día.

Ante esa respuesta Uribe no volvió a responder, pero las redes están inundadas de fotos de colombianos con narices rojas en respaldo a Samper Ospina.