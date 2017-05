Obispo Rosa Chávez dice anuncio que será nombrado cardenal lo "sorprendió"

El obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, dijo hoy que la decisión del papa Francisco de nombrarlo cardenal lo tomó por "sorpresa" y se siente "emocionado" por el anuncio.

"El anuncio me tomó totalmente por sorpresa, pensé que era una broma al principio, pero después me di cuenta que no y me sentí bastante conmovido y emocionado", dijo Rosa Chávez durante una rueda de prensa que brindó luego de su acostumbrada misa dominical en la iglesia San Francisco, ubicada en San Salvador.

El obispo, quien también fue asistente del beato Óscar Arnulfo Romero, agregó: "Estoy dando gracias a Dios por este regalo inmerecido y me siento contento por el país, que necesita buenas noticias y aquí escasean".

Este domingo en la Ciudad del Vaticano el papa anunció un nuevo Consistorio que celebrará el próximo 28 de junio para el nombramiento de cinco nuevos cardenales, entre ellos el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

Los otros nuevos cardenales son el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el arzobispo de Bamako, en Mali, Jean Zerbo; el obispo de Estocolmo, Anders Arborelius, y el vicario apostólico de Pakse, en Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun,

Todos ellos menores de 80 años y por tanto considerados electores en caso de la celebración de un cónclave.

Se trata así del cuarto consistorio celebrado por Francisco, el último fue el del pasado 19 de noviembre cuando nombró a 13 nuevos cardenales con derecho a voto y a 4 eméritos, mayores de 80 años.