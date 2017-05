Atalyá Ben Abba ingresará mañana en prisión por negarse a ir al Ejército

La joven israelí Atalyá Ben Aba, de 19 años, ingresará mañana en prisión por cuarta vez por negarse a servir en el Ejército, declarar su intención públicamente y porque sus motivos para no alistarse son políticos, ya que dice estar contra de la ocupación, pues si fuesen religiosos estaría exenta.

Tel Aviv, 21 may (EFE).- La joven israelí Atalyá Ben Aba, de 19 años, ingresará mañana en prisión por cuarta vez por negarse a servir en el Ejército, declarar su intención públicamente y porque sus motivos para no alistarse son políticos, ya que dice estar contra de la ocupación, pues si fuesen religiosos estaría exenta.

La jerosolimitana Ben Aba siempre pensó que iría a filas: "No lo dudé nunca, todo el mundo se alista después del colegio, pero a mis 15 años mi hermano mayor decidió no ir y eso me dejó sorprendida y al mismo tiempo me abrió una ventana de posibilidades," explica la objetora a Efe.

En Israel el servicio militar es obligatorio para hombres (cerca de tres años) y mujeres (dos), tan sólo están exentos de cumplirlo las mujeres religiosas practicantes, los hombres ultraortodoxos y los árabes y pueden solicitar no hacerlo los que estén casados.

"Sin embargo hay modos de librarse del servicio militar obligatorio," explica Hila Aloni, portavoz de la red de apoyo a objetores de conciencia Mesarvot, "porque el Ejército contempla los casos en los que existen problemas de salud física, salud mental y también problemas éticos, pero lo que no contempla es la objeción política".

Según Aloni, en los últimos años no es tan difícil recibir la exención como tradicionalmente lo había sido, pero hay que hacerlo mintiendo.

"Y hay que ser muy persistente en la mentira, por ejemplo, en el caso de aducir problemas mentales," explica Aloni, puesto que hay que pasar por comités profesionales que dictaminan en ese sentido o el opuesto, y cada vez hay más gente que no quiere utilizar los recursos del sistema para evadir el alistamiento".

El comité ético del Ejército analiza los casos de jóvenes que se declaran pacifistas e incapaces de empuñar un arma, pero este no es el caso de Atalyá: "No quiero formar parte de una institución que manda destruir casas de palestinos o lleva a la práctica acciones discriminatorias contra una porción de la población", declara.

Cuando su hermano evitó el servicio militar "buscó el modo de hacerlo usando los canales permitidos", informa Ben Aba, "en cambio yo estoy haciendo algo más público y expuesto y que espero que pueda influir socialmente".

Y es que en la sociedad israelí está muy mal visto no ir al Ejército, pero mucho peor aún es declararlo públicamente.

"A mis padres les resultó muy difícil lo de mi hermano, fue una época dura para la familia, hubo mucha presión por todos los lados, pero yo lo tuve más fácil por ser la segunda," cuenta Ben Aba, que afirma que ahora sus padres la apoyan increíblemente "a pesar de todo".

"Con mis compañeros del colegio pasó algo parecido, creí que se enfadarían conmigo pero me sorprendió que, si bien la mayoría no entiende por qué lo hago, muchos se han interesado de manera honesta y hasta me han dicho que valoran mi valentía," dice con una sonrisa.

Aunque también están aquellos que han escrito de ella en las redes sociales que es "una traidora", "un asco de persona" y otros insultos, a los que trata de no prestar atención porque está "muy convencida" de lo que hace.

Medios de prensa han dado voz a críticos con decisiones como la de Atalyá o sus dos predecesoras en los meses anteriores, Tamar Aloni y Tamar Zeevi, aduciendo que son jóvenes cándidas que no saben de qué hablan cuando se oponen a la ocupación.

"Pero yo les recuerdo que vengo de Jerusalén, que he vivido toda mi vida al lado de la Ciudad Vieja, que conozco los estallidos de las bombas y los tiroteos y el miedo" expone Atalyá, "y mi decisión de no ir al Ejército no viene de una falta de interés por mi país, al contrario, es porque me siento muy responsable de lo que pasa".

Moria Shlomot madre de la objetora Aloni y abogada de derechos humanos, recuerda los 106 días que su hija estuvo en la cárcel por renunciar al servicio militar.

"La juzgaron por mal comportamiento, porque en el Ejército la objeción de conciencia se trata como un asunto disciplinario", expone Moria, "fue un periodo muy intenso y tenso en la que recibimos apoyo de gente que, como mi hija, piensan que en este momento éste es el modo más efectivo contra la ocupación y a favor del pueblo palestino".

Moria dice que a ella, en 1987, año en que se alistó, no se le ocurrió no ir al Ejército, "lástima no haber tenido la cabeza y el valor de mi hija...", se lamenta.

Mañana Atalyá vestirá su uniforme de presidiaria, que es un uniforme de segunda mano del ejército norteamericano, verde y beige atigrado, y confiesa sentir miedo "porque no sé qué pasará ahí dentro. Estar en la cárcel es una experiencia complicada y dura, hasta ahora no había sentido que la libertad es algo tan precioso".