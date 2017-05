Un tribunal de Baréin condena al máximo líder chií del país

Un tribunal de Baréin condenó hoy al ayatolá Isa Ahmed Qasim, máxima autoridad chií del país, a un año de cárcel, que no tendrá que cumplir, y a una multa de 256.000 dólares, por corrupción y por instigar protestas.

La corte también condenó a dos asistentes del ayatolá a las mismas penas y confiscó 9 millones de dólares y dos edificios que, según informó la fiscalía, serán dedicados a la "caridad y labores humanitarias" bajo supervisión judicial.

Abogados independientes, que no quisieron ser identificados, explicaron a Efe que Qasim no tendrá que cumplir el año de cárcel, a no ser que sea condenado por otro delito dentro de los próximos tres años, hipótesis por la que se le impondría un año de pena adicional.

El supuesto impago de la multa, que asciende a 100.000 dinares bareiníes (alrededor de 265.000 dólares), podría resultar en una pena adicional de seis meses de prisión.

La fiscalía había acusado al clérigo, de 75 años, y a sus ayudantes de acumular ilegalmente unos 10 millones de dólares con el supuesto fin de instigar la agitación social en el país.

El clérigo alegó que los fondos proceden de donaciones anuales que efectúan los musulmanes chiíes y aseguró que estaban destinados a programas de beneficencia.

El juicio a Qasim comenzó en julio pasado y la comunidad chií ha reaccionado con frecuentes protestas, en algunos casos violentas, a las medidas adoptadas contra el clérigo.

Las autoridades bareiníes retiraron la nacionalidad a Qasim en junio del año pasado y disolvieron el partido político que encabezaba, Al Wefaq.

Los chiíes representan la mayoría de la población en Baréin y desde 2011 han protagonizado protestas contra la monarquía suní y para pedir reformas políticas.