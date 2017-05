La nieta de Edgar Perea incursiona en el mundo de la música con éxito

Sorprendidos quedaron los jurados del La Voz Kids España, Rosario Flores, David Bisbal y Antonio Orozco, cuando escucharon la voz de Sara en las audiciones a ciegas.

A pesar de asombrar su talento, la nieta del fallecido comentarista deportivo Edgar Perea, tuvo que esperar hasta el final para que los artistas se dieran la vuelta. La joven de 13 años encantó a los artistas por su carisma pero tuvo una química especial con Rosario Flores, a quien eligió como entrenadora.

Durante el programa, Sara tuvo una actuación muy destacada. Recibió comentarios por parte del jurado como que parecía que “ llevara 30 años en el mundo de la música”.

Sara llegó a la fina pero no ganó. Sin embargo, deslumbró con su interpretación de "At Last" de Etta James.

La joven nació en Mallorca, España, donde reside con su mamá Piedad Perea.