Ismael Miranda y Harlow se reencontrarán en concierto salsero en Puerto Rico

El cantante Ismael Miranda y el pianista Larry Harlow se reencontrarán en un escenario luego de 25 años, como parte de la tercera edición del "Aniversario de la Salsa" el próximo 25 de junio en el Estadio Paquito Montaner de Ponce, al sur de Puerto Rico.

En la cita, que organizará la emisora de radio SalSoul, se espera que Miranda y Harlow interpreten algunos de sus más grandes éxitos que crearon juntos, como "Señor Sereno", "Me and My Monkey", "Abran Paso", "Arsenio", entre otros.

El "Aniversario de la Salsa" contará además con la participación de "El sonero de la juventud", Víctor Manuelle, y el "Caballero de la Salsa", Gilberto Santa Rosa, quienes se unirán en un tributo al fallecido cantante Cheo Feliciano.

"Estamos muy contentos porque logramos unir a grandes exponentes de la salsa y varios de ellos compartirán escenario durante sus presentaciones", sostuvo José Nelson Díaz, director de programación de SalSoul.

También en el "Aniversario de la Salsa" se presentarán Adalberto Santiago, Tito Allen, la orquesta Típica 73, el salsero cubano Rey Ruiz y la orquesta dominicana Chiquito Team Band.

Otros artistas que participarán del espectáculo son NG2 y N'Klabe, quienes harán un espectáculo tipo "mano a mano", y las orquestas de Francisco Rosado "Pirulo" y La Tribu, Willito Otero y Rolf Sánchez.

"Es un evento para los salseros de corazón sin importar a qué generación pertenecen, tienen que venir preparados para bailar, recordar los éxitos del ayer y gozar con las nuevas propuestas musicales. Serán más de siete horas de presentaciones en vivo", aseguró Díaz.