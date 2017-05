Coster-Waldau y cosplayers emocionan a fanáticos en Comic-con Colombia

Robocop, Deadpool, Robin y Hellboy se dieron cita hoy en la convención Comic-con Colombia para avivar un tercer día de fantasía que tuvo como plato fuerte el panel con el actor danés Nikolaj Coster-Waldau, intérprete de Jaime Lannister en "Juego de Tronos".

Cientos de fanáticos disfrutaron de la divertida charla del actor, invitado principal de la convención que se celebra en Medellín, quien jugó con posibles finales para su personaje en la serie de HBO, respondió preguntas del público y contó algunas curiosidades de las grabaciones.

"Ha sido increíble la experiencia en Comic-con. A todos mis amigos les diré que vengan a Colombia", dijo Coster-Waldau en su saludo a los asistentes.

Luego de una larga jornada de firma de autógrafos y fotografías, el intérprete le confesó a sus eufóricos seguidores que no es un buen bailarín, que su familia no ve la serie y que soportó las burlas de sus amigos cuando se enteraron que participaría en una serie con dragones.

"Ahora ellos no se están riendo tanto", soltó entre risas el actor que aún no da crédito al éxito de "Juego de Tronos" (Game of Thrones).

En ese encuentro con alrededor de 2.000 fanáticos, que quedaron registrados en un selfie que publicó, el danés movió la fibra del auditorio al señalar que le gustaría regresar en la séptima temporada al padre de Jaime, Tywin Lannister.

"Entiendo perfectamente su reacción, pero era un personaje interesante", acotó.

También se atrevió a jugar de spoiler al reflexionar sobre el final que le gustaría para el "Matarreyes" a falta de las últimas dos entregas.

"Puede que ya esté muerto o quizá no", soltó para provocar los gritos de los asistentes que encontraron alivio cuando agregó: "quiero que muera de viejo".

Con un "amo Colombia", Coster-Waldau cerró un panel que duró un poco más de una hora y que posiblemente se repetirá mañana, en el último día de Comic-con, pues anunció que se quedará un par de días más para "explorar" más a Medellín.

Otra de las atracciones, como suele suceder en estas convenciones, fue una especie de desfile de fanáticos disfrazados de superhéroes, personajes de videojuegos, películas o series de ficción.

"Es una gran experiencia de la cultura pop y una suerte poder participar en todo este juego de fantasía", dijo a Efe una cosplayer caracterizada de Hellboy.

La jornada en el Centro de Eventos Plaza Mayor, donde causó revuelo la presencia del escritor y youtuber venezolano Ángel David Revilla, conocido como "Dross Rotzank", también la completó una exhibición de figuras en resina de personajes, como El Chavo, Thundercats y Batman, entre otros.

Esas piezas de pequeño y mediano tamaño, realizadas con técnicas explicadas por sus creadores en conferencias y talleres fueron parte del corazón del evento.

"Las reacciones de la gente son impensables al ver los personajes. Es el efecto nostalgia, nos recuerda lo que pasó en la infancia", dijo e Efe el escultor argentino Diego González.

La quinta versión de Comic-con Colombia, que tiene proyectado recibir más de 40.000 visitantes, cerrará el domingo con el panel de la joven actriz Millie Bobby Brown, de la serie "Stranger Things".