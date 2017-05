Luis Enrique: "Vine para ser un líder y lo he sido"

Luis Enrique Martínez, entrenador del Barcelona, que este domingo, ante el Eibar (4-2), dirigió por última vez a su equipo en el banquillo del Camp Nou, valoró positivamente su etapa en el club azulgrana, en el que, en su opinión, ha sido un "líder".

"Sin este perfil de jugadores y sin todas las individualidades es imposible acceder a estos títulos. Vine para ser un líder, lo he sido. Vine a ganar títulos y lo he conseguido. Lo he hecho a mi manera, a mi estilo. No tengo nada que reprocharme", ha valorado en la rueda de prensa posterior al último partido liguero del curso.

No le da importancia Luis Enrique al legado que dejará en la historia del club azulgrana -"quedara lo que la gente opine", ha dicho- y ha preferido destacar "el cariño de los jugadores, el club, y la afición" a lo largo de las últimas tres temporadas.

"Me he considerado un afortunado porque este club ha confiado en mí, tanto en mi etapa como jugador como en la de entrenador. La valoración solo puede ser positiva", ha añadido.

En cualquier caso, Luis Enrique ha considerado que el Real Madrid ha sido el "justo vencedor" del campeonato y ha lamentado la falta de "regularidad" de su equipo, especialmente en el primer tramo de la temporada.

"Como reproche creo que no hemos sido lo suficientemente regulares, especialmente en el inicio de temporada, y eso lo hemos pagado", ha agregado.

Sobre el encuentro ante el Eibar, en el que su equipo ha tenido que remontar dos goles en contra, ha destacado que ha sido "una muestra más" del espíritu de sus jugadores.

"Es una muestra de lo que ha sido este equipo y de su capacidad de no rendirse nunca. La afición nos ha apoyado y se ha divertido", ha explicado.

Asimismo, ha destacado la actitud de los aficionados azulgranas, a pesar de no haber podido revalidar el título liguero.

"Es una cosa muy positiva, porque las aficiones no acostumbran a regalar elogios y aplausos. Mis jugadores han dado muestras de hacer muchas cosas bien, pero la línea que separa el triunfo de la derrota es muy pequeña. Nos hubiera gustado seguir conquistando títulos, pero hay otros rivales a este nivel que también compiten", ha puntualizado.

Tras quedarse a tres puntos del título liguero, al Barcelona solo le queda la final de la Copa del Rey del próximo sábado ante el Alavés en Madrid, donde Luis Enrique dirigirá su último partido como técnico azulgrana.

En este sentido, ha desvelado que su equipo técnico lleva un mes analizando el juego del conjunto vasco, que Luis Enrique ha calificado como el equipo "revelación" de la temporada junto al Eibar.