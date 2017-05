El Mónaco de Mbappé y Falcao celebra su Liga con el príncipe Alberto II

El Mónaco de Kylian Mbappé y Radamel Falcao celebró hoy en el pequeño Principado homónimo su séptimo título de Liga francesa -el primero en 17 años- ante miles de hinchas y en presencia del príncipe soberano Alberto II y de la estrella rapera 50 Cent.

El semifinalista de la Liga de Campeones fue recibido en el palacio de Alberto II y, a continuación, ofreció el trofeo a sus seguidores al son del "We are the champions".

Después, el rapero estadounidense 50 Cent subió al escenario para ofrecer un recital.

El Mónaco, entrenado por el portugués Leonardo Jardim, levantó la Liga francesa practicando un efectivo y realizador fútbol -suma más de 100 goles en el curso- que ha desbancado al París Saint-Germain (PSG) del entrenador español Unai Emery.

El club monegasco ha impulsado además la carrera del francés Mbappé, que a sus 18 años anotó 15 tantos en Liga y seis en Europa, y ha recuperado al mejor Falcao, pues el colombiano marcó 21 dianas en campeonato local y seis en la "Champions".