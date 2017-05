Simeone: "Tenemos otro partido cerca del 31; saber si podemos fichar"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo hoy, tras la victoria de su equipo en el último partido oficial en el Vicente Calderón ante el Athletic de Bilbao (3-1), que les queda otro encuentro "en las cercanías del día 31, que es ver qué resolución se toma" y si pueden fichar.

Simeone se refirió de esta forma a la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que deberá pronunciarse sobre si el Atlético puede o no realizar incorporaciones en el mercado de verano para el próximo curso.

El entrenador argentino no condicionó, no obstante, este asunto al anuncio contundente que había pronunciado minutos antes desde el césped del Calderón, en los actos de homenaje a los 51 años del estadio.

"Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar: sí, me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Porque este club tiene futuro, el futuro somos nosotros", aseguró Simeone ante la afición del Atlético.

"En principio, tenemos un partido el 31 para ver que resolución se toma y si podemos fichar o no. Pero ya me escucharon antes los 54.000 espectadores que hay en el estadio sobre mi futuro, y a 54.000 no les fallo", dijo el técnico posteriormente en la sala de prensa del Vicente Calderón.

"Siempre espero lo mejor. Siempre soy optimista en todos mis pensamientos y de lo que tenga que salir sacaré lo mejor. Veo un futuro muy grande en este club y para eso hay que seguir. Lo que se ha hecho hasta ahora en estos seis años son las bases. Hay que seguir creciendo y exigiéndonos para seguir construyendo un Atlético mejor", añadió, cuando fue interrogado sobre si era optimista en cuanto a la determinación del TAS.

Sobre el partido y lo vivido en el estadio, el técnico rojiblanco no ocultó su emoción. "Ha sido una tarde emocionante, con mucho sentimiento. Mejor no podía finalizar. Empezamos con un gol de Luis y el estadio se cierra con dos goles de otro ídolo que es Fernando Torres. La salida de Tiago, en su último partido y la jerarquía con la que ha jugado también ha sido muy importante", explicó.

El entrenador declaró que la temporada le deja un "sabor importante".

"Se cumplieron los objetivos del club. Se jugaron todos los partidos que había que jugar, menos los dos más importantes (finales de Liga de campeones y de Copa), pero siempre se ha competido. Siempre estuvimos cerca de lograr ese objetivo, que es ganar un título. El nivel de exigencia que este equipo tiene diariamente es alto y hemos cumplido con las expectativas", destacó.

El argentino señaló que "el club y el equipo van de la mano en su crecimiento". "No queremos ver el techo. Queremos ver espacio para crecer. Situaciones concretas y realidades. No palabras. Es muy trascendente que para seguir exigiéndonos más, el club está acompañando al equipo. El crecimiento del club y el crecimiento del equipo van de la mano y de la mano nos exigimos todos para seguir creciendo", indicó.

Simeone manifestó resaltó el éxito en "una temporada complicada por las lesiones".

"Ha sido una temporada enorme de Griezmann y un año muy complicado por tanta lesión. Ahora esperamos juntarnos y poder hablar para la temporada que viene y exigirnos a todos más", observó el técnico, quien preguntado por el futuro de Fernando Torres, dijo: "El futuro es todo y siempre buscaremos lo mejor para el club. Tuve una charla hace dos días con Fernando y sabe muy bien lo que quiero".