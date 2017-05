Mir, vencedor en Moto3, reconoció haberse "liado en la salida"

El español Joan Mir (Honda), que sumó su tercera victoria de la temporada en el Gran Premio de Francia reconoció que no tuvo una buena salida y la "lió".

"La he liado, me ha tocado un piloto, me he abierto un poco y me han adelantado dos más. En cuanto te despistas un poco estás el veinte, pero no me he puesto muy nervioso porque sabía que tenía ritmo para llegar delante y cuando Fenati se ha puesto delante sabía que se podía escapar y me he puesto a tirar", explicó Mir.

"Este circuito siempre me ha gustado, pero no veía tan claro después de lo que ha pasado en la primera carrera que pudiera luchar por ganar, ya que no sabía si había sido culpa mía y pensé que igual tenía algún problema con la goma delantera, pero luego me ha dado una moto en la pierna y he visto la que se lió", explicó Joan Mir sobre la caída multitudinaria.

"Sabía que había bandera roja y tenía que arrancar la moto como fuera aunque me dolía la pierna, pero lo he conseguido y cuando he llegado al taller ha sido un alivio", dijo Mir, que aseguró que se vio claramente que había aceite en el asfalto.

"Se veía la marca blanca en el asfalto y pasamos por dentro, aunque con más cuidado, pero después he visto que Martín se ha caído en ese punto y no ha sido por el aceite sino porque ha abierto antes de tiempo", agregó Mir.