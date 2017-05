Simeone: "Sí, me voy a quedar. Este club tiene futuro"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, aseguró este domingo, tras la victoria de su equipo ante el Athletic (3-1) en el último partido de Liga del estadio Vicente Calderón, que "sí" se va a quedar en el club rojiblanco porque "tiene futuro".

"Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar: sí, me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Porque este club tiene futuro, el futuro somos nosotros", aseguró Simeone en los discursos durante los actos conmemorativos de los 51 años del estadio del Manzanares.