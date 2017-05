Pedrosa dice que merece el podio después de "salir el trece"

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), contento con el tercer puesto en el Gran Premio de Francia, dijo que mereció el podio porque "salir el trece y llegar el tercero, es increíble".

"Estoy muy contento en general, también porque la caída de Valentino al final me ha dado el podio y he notado que me lo merecía, ya que hemos visto que el margen de error era muy pequeño y hemos podido gestionarlo lo mejor posible después de que ayer no lo hicimos bien", reconoció Pedrosa.

"Teníamos delante un reto muy difícil, no hablo del podio, sino de la salida y de la primera curva, de aprovechar el ritmo que teníamos, porque en esta carrera, saliendo detrás, era muy fácil tocarse con alguien en la primera curva, perder posiciones y no poder adelantar y quedarte sin mucho ritmo", explicó el piloto de Repsol Honda, quien aseguró haber soñado con la salida la noche anterior a la carrera.

"La verdad es que al principio me he visto mucho más adelante de lo que me esperaba y por eso he intentado concentrarme. Elegí el neumático blando por esa razón, porque quería poder adelantar, tener confianza y poder ser agresivo al principio de carrera y no podía regalar tres o cuatro vueltas al principio, hasta que los neumáticos cogiesen temperatura", manifestó Pedrosa.

"Reconozco que me he asustado un poco con la caída de Marc, porque se ha caído delante de mí y no ha ido ni a la derecha ni a la izquierda, se me ha quedado en medio, pero he podido pasar bien y he intentado seguir con mi ritmo, pero en ese momento las Yamaha han empezado a ir más rápido y ha sido más difícil estar más cerca al final", aseguró Pedrosa, segundo en la clasificación del Mundial.