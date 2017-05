Rossi reconoce que "era una jornada que se podía ganar y había que probar"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que se cayó en la última vuelta, cuando peleaba por la victoria en el Gran Premio de Francia de Le Mans, reconoció que "era una jornada en la que se podía ganar y había que probar".

"Ha sido una lástima, un error estúpido pues hemos hecho un gran fin de semana y una gran carrera y seguramente no había rodado así de rápido con esta moto por lo que espero ser así de competitivo en las próximas carreras, puede ser una bonita lucha", manifestó Rossi.

"Esto es así, podía tener otra posibilidad, porque en el cuarto sector era muy rápido y había hecho un último parcial rapidísimo en la vuelta anterior. Me sentía bien y he atacado, pero la caída no me la esperaba, me ha pillado por sorpresa; evidentemente son cosas que pueden suceder", recordó el campeón italiano.

"No creo que cambie nada, llegaremos a Mugello con más concentración y más motivación, sabiendo que es una lástima este abandono pero que hemos estado muy fuertes, quizás ha sido la mejor carrera del año", aseguró Rossi.

"Maverick ha estado muy fuerte, porque ha hecho la vuelta rápida en la última vuelta, pero lo ha hecho detrás de mí y a lo mejor en esa última vuelta yo hubiera sido más rápido; mi error ha estado en la curva seis, pero quién sabe, igual me hubiera adelantado ya que hoy era muy rápido y me lo hubiera puesto difícil en cualquier caso", manifestó Valentino Rossi.