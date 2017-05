Márquez reconoce su error que dice haber sido "inesperado"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no pudo terminar el Gran Premio de Francia al sufrir una caída que reconoció como su error "inesperado", pues recordó que "quizás en Argentina era entendible porque estaba tirando primero, pero aquí ya tenía muy clara cuál era mi posición".

"Sabía donde tenía que terminar, pero por alguna razón en este principio de temporada he tenido muchas caídas, no solo en carrera sino en entrenamientos también, y me cuesta encontrar la confianza con el tren delantero para parar la moto", explicó.

"Tenía muy claro que debía terminar la carrera cuarto o quinto, que estaba bien, pero al final para hacer cuarto o quinto también hay que tirar, ir al límite, aunque sin sobrepasarlo, y me he caído en esa curva", continuó explicando Márquez sobre su accidente.

"Me he caído en la curva que menos me esperaba, si tengo que ser sincero sí que iba con precaución en dos o tres puntos en los que notaba el límite, pero ahí me notaba bastante bien y me he caído; al final tenemos que aprender y pasar página y dentro de lo malo lo bueno es que con dos errores estamos a 27 puntos del líder", recordó el piloto de Repsol Honda.