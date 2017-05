Viñales reconoce que en la última vuelta se preparaba "para lo peor"

El español Maverick Viñalez (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Francia de MotoGP, reconoció que en la última vuelta se preparaba "para lo peor".

"No sabía que Vale (Rossi) se había caído y estaba esperando 'el toque'", destacó.

"He tapado todos los huecos bien y cuando he entrado en la última curva he visto que nadie me metía rueda y sabía que la victoria era mía", recalcó Viñales.

"Valentino estaba hoy realmente fuerte y me ha exprimido al máximo, porque en la última vuelta he dado todo lo que tenía y al ver que cometía el primer error, he soltado los frenos y he metido la moto cómo he podido", explicó el español.

"A partir de ahí he intentado frenar muy tarde, cerrar los huecos y ha sido espectacular, me ha recordado mi primera victoria aquí con Terol, que lo di todo", dijo el nuevo líder del Mundial, quien reconoció que no vio la caída de su compañero de equipo.

"En el primer fallo ha frenado muy tarde porque sabía que yo lo hacía en ese punto y ha querido tapar el hueco, pero esta mañana hemos cambiado la moto en el 'warm up' buscando una que frenara más fuerte, preparando una última vuelta", dijo Viñales.

Maverick Viñales manifestó que probablemente Rossi falló por su presión en carrera: "Valentino sabía que estaba ahí y en la curva anterior ya estaba muy enganchado y donde se ha ido largo creo que tenía claro que si frenaba normal le hubiera adelantado".

La próxima cita del campeonato es en Mugello, un circuito de Valentino, pero el vencedor en Francia no se amilana: "Puede ser divertido, Mugello es una buena pista para mí, es bueno para mi estilo".

En cuanto a Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213), ahora segundo del Mundial, reconoció que está contento por él porque "se lo merece y es uno de los más fuertes del Mundial. Será uno de los más duros rivales para el título".