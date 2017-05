Halep: "No podía correr, es por eso que no hice nada en el tercer set"

La rumana Simona Halep, que perdió este domingo por 4-6, 7-5 y 6-1 la final del torneo de Roma contra la ucraniana Elina Svitolina tras lesionarse en un tobillo, aseguró que llegó al tercer y decisivo set sin poder correr por el dolor.

"Me siento fuerte y no es una derrota chocante. Pero físicamente no podía correr, es por eso que no hice nada en el tercer set", dijo Halep en rueda de prensa al finalizar el partido.

La jugadora de Constanza, número 4 del ránking WTA, se lesionó cuando estaba a punto de ganar el primer set, pero aseguró que no le gusta "abandonar los partidos" y que decidió continuar a pesar del fuerte dolor que tenía.

Halep informó además de que descansará "uno o dos días" y dijo que no piensa que sea una lesión que le impedirá disputar el torneo de Roland Garros, cuyo cuadro principal empezará al final de la próxima semana.