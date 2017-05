El Oriente Petrolero vence a domicilio al equipo alterno del The Strongest

El Oriente Petrolero boliviano, dirigido por Eduardo Villegas, venció hoy por 0-1 a un once no habitual del The Strongest y llegó a 29 puntos en la clasificación para quedar a solo dos del líder Bolívar, en la decimosexta jornada del Apertura.

El centrocampista Moisés Villarroel anotó el tanto del triunfo visitante en el partido disputado en el estadio Hernando Siles.

El entrenador venezolano César Farías presentó un elenco alterno del "Tigre" para cuidar a sus mejores hombres, con los que viajará mañana a Colombia para jugar el martes su último partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante el Independiente Santa Fe.

Los 'atigrados' complicaron su avance a la siguiente fase de la Libertadores tras ceder el miércoles un 1-1 en casa al Santos brasileño, por lo que requieren conseguir al menos un punto de Bogotá para continuar en el torneo continental.