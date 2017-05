Fundéu BBVA: Red Natura 2000, claves de redacción

Con motivo de la celebración mañana del Día Europeo de la Red Natura 2000, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, ofrece algunas claves para una buena redacción de las noticias relacionadas con este conjunto de áreas de conservación de la biodiversidad:

1. La denominación "Red Natura 2000" es un nombre propio y, por tanto, lo adecuado es escribir todos sus elementos con mayúscula inicial.

2. La palabra "hábitat", procedente del latín, pero introducida en el español a través del inglés, se escribe con tilde en la primera "a" por ser esdrújula (no "habitat"). Su plural es "hábitats" ("los hábitats" y no "los hábitat").

3. El sustantivo "espécimen" es, asimismo, esdrújulo, por lo que se escribe con tilde en la segunda "e". En plural, el acento prosódico y la correspondiente tilde recaen sobre la "i": "especímenes".

4. La Red Natura 2000 está formada por lugares de importancia comunitaria, zonas especiales de conservación y zonas de especial protección para las aves, más conocidos por sus siglas "LIC", "ZEC" y "ZEPA", respectivamente. En este caso, lo adecuado es escribir todas las letras en mayúscula y no añadir una "s" para hacer el plural, que se marca en la lengua escrita con el artículo u otras palabras que las acompañen (las ZEPA, no las ZEPAs ni las ZEPAS). En la lengua hablada, no obstante, se añade un sonido /s/ y se dice, por tanto, /las zépas/.

5. Es preferible escribir "medioambiente" en una sola palabra, aunque está aceptada también la forma "medio ambiente". Su adjetivo derivado es "medioambiental", en una palabra.

6. Los adjetivos "sostenible" y "sustentable" (el primero más utilizado en España y el segundo más común en América) son válidos para referirse al modelo de desarrollo que trata de no comprometer a las próximas generaciones con un consumo excesivo de recursos.

7. El término "verde", con el significado relacionado con la ecología o lo natural, se escribe en redonda y no en cursiva o entrecomillado, como aparece en numerosos medios, puesto que se trata de una acepción ya asentada y recogida en el Diccionario académico.

