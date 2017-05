Manuel Medrano dice estar agradecido y emocionado por cantar con Miguel Bosé

El cantante Manuel Medrano, quien fue invitado por Miguel Bosé para presentarse en los dos conciertos que el español dará en Colombia, dijo hoy estar emocionado y agradecido con la oportunidad.

"Estoy muy emocionado, agradecido y ansioso con que llegue ese momento y estar cantando una canción con Miguel en sus dos conciertos en Colombia", manifestó en entrevista con Efe.

Bosé invitó a Medrano a que se una a él en los conciertos que dará en Bogotá y Medellín el 25 y 27 de mayo.

"En el fondo creo que era como un sueño inocente de niño, como cuando recibes una guitarra y sin saber tocarla sueñas o te visualizas cantando para miles de personas", afirmó Medrano sobre la evolución de su carrera.

El cantautor aseguró que la clave de su éxito "está en creer en sí mismo y trabajar fuerte para alcanzar sus propios sueños, soñar en grande".

Su inspiración, asegura, siempre ha sido su familia, la cual le ha enseñado a soñar, trabajar, perseverar y a ser honesto.

Sin embargo, explicó, su gran musa para la música es el amor.

"El amor hacia todo, a Dios, a la vida, a la familia", por lo que "mis canciones principalmente son canciones de amor de pareja".

"No soy un chico tan romántico pero el amor me mueve, me encanta vivir el amor en pareja, me parece que es de las cosas más bonitas de la vida", añadió el colombiano, de 29 años.

El artista define su música como "pop fundido", término que inventó para denominar sus creaciones como algo nuevo.

"Quise salirme un poco de las casillas. Yo diría que hoy en día toda la música es fusión. Sin embargo, no quise abusar de la palabra y decidí determinarla pop fundido", comentó.

Medrano añadió que "es una sátira a la guerra de géneros que a veces existe con respecto a que si escuchas un género entonces no escuchas el otro. Siento que la música latina siempre ha estado caracterizada por ser una música para todos, entonces el pop fundido es eso, música para todos".

Actualmente, el cantante prepara colaboraciones con diferentes artistas y continúa con la promoción de su primer disco en distintos países.

Además, aclaró que sigue escribiendo canciones y alistando todo para su siguiente trabajo discográfico.

El cantautor de "Bajo el Agua" y "Una y otra vez" puntualizó que para su futuro quiere divertirse "y ser feliz por medio de la música y que a la gente le guste lo que haga siempre".