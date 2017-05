Banco Renta4 prevé mas volatilidad financiera de mercados en segundo semestre

Una mayor volatilidad financiera en los mercados internacionales, marcada por las últimas tres subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense (FED) y la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, previó hoy el presidente ejecutivo del español Banco Renta4, Juan Carlos Ureta.

Pese a que, por primera vez desde la crisis estadounidense, existe una sincronía en el crecimiento de las economías en el mundo, Ureta ve con cautela los próximos meses.

"Habrá un retiro de liquidez del mercado marcada por la subida de las tasas de interés del FED, y si la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, cumple con sus promesas de una reflación (inflación con recesión) proteccionista y nacionalista, tendríamos un impacto negativo en la estabilidad financiera", señaló Ureta en entrevista con Efe en la ciudad de Lima.

El especialista en inversiones explicó que "curiosamente el mercado internacional está tomando estos riesgos con complacencia e incluso con euforia", pues se ha visto batir récords en las bolsas mundiales por varios meses, como el Standard & Poors, que ha estado subiendo 110 sesiones consecutivas, sin caídas de más de 1 %, "algo que nunca había sucedido".

Para Ureta, esto reflejaría que el mercado no cree que Trump vaya a cumplir su promesa de una rebaja fiscal para las empresas, "si no el dólar estaría subiendo mucho más".

En abril pasado Trump anunció que se reduciría el impuesto de sociedades del 35 % al 15 %, lo que causaría una reducción en la recaudación de las arcas federales de dos billones de dólares en diez años.

"Del 8 de noviembre al 5 de enero, el dólar tuvo una fuerte subida, pero ahora ha empezado a bajar, esto es un elemento que distorsiona la expectativa general del mercado sobre estas políticas", señaló.

Además, Ureta manifestó su sorpresa pues ve que los mercados no se creen que pueda haber conflictos bélicos o alguna revocatoria en Estados Unidos.

"Los mercados suelen adelantarse a los sucesos, y lo que hoy nos está revelando es que no ha subido el oro, o no ha subido como debería si fuera el caso de una posible guerra, con lo cual no se están creyendo algunos anuncios políticos y económicos de Trump", expresó.

Ureta visita Lima como parte de una gira por la región andina donde Renta4 opera como Sociedad Agente de Bolsa, experta en servicios de gestión de ahorros, inversiones y patrimonio alrededor del mundo, con oficinas en Chile, Colombia y Perú.