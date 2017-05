Los Spurs jugarán sin Leonard el tercer partido frente a los Warriors

Los Spurs de San Antonio perderán a su máximo encestador, el alero Kawhi Leonard, en el tercer partido de las finales de la Conferencia Oeste que jugarán esta noche contra los Warriors de Golden State, anunció este sábado el entrenador Gregg Popovich.

"La decisión final la tome yo", declaró Popovich.

"No se siente feliz por no poder jugar, pero no esta listo para hacerlo", añadió el entrenador.

Leonard no ha podido recuperarse del esguince en el tobillo izquierdo que arrastra desde el tercer periodo del primer partido cuando al caer puso el pie sobre el derecho del pívot georgiano de los Warriors, Zaza Pachulia, quien tampoco jugará por lesión.

Sin Leonard en el equipo, como sucedió en el segundo partido, la primera opción ofensiva será el ala-pívot LaMarcus Aldridge. Y el alero Jonathon Simmons volverá a salir de titular en el puesto de Leonard.

El anuncio de Popovich sorprendió a todos los jugadores de los Spurs, que hasta el viernes creían en la recuperación del alero.

Los Spurs se encuentran abajo 0-2 en la serie que disputan al mejor de siete.

Otra derrota en el tercer partido les quitaría muchas posibilidades de poder superar la eliminatoria.