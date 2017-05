Leonard (Spurs), descartado para el tercer partido contra Warriors por lesión

El alero de los Spurs de San Antonio Kawhi Leonard se perderá el tercer partido de la final de la Conferencia Oeste contra los Warriors de Golden State debido a una lesión en el tobillo izquierdo.

Los Spurs se enfrentarán a los Warriors este sábado por la noche en el tercer duelo de la serie, que va ganando por 2-0 el equipo de Golden State.

La noticia la dio Gregg Popovich, entrenador en jefe de los Spurs.

Leonard, que se lesionó durante el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste contra los Rockets de Houston, "no está contento por no jugar, pero no está físicamente listo", dijo Popovich, y señaló que Jonathan Simmons comenzará el partido en su lugar.