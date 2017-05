Muguruza sufre dolor en el cuello, pero apunta a Roland Garros

La española Garbiñe Muguruza, que se retiró hoy por lesión en la semifinal del torneo de Roma que disputaba contra la ucraniana Elina Svitolina, informó de que sufre un fuerte dolor en el cuello, pero subrayó que no peligra su participación en Roland Garros.

"Es algo raro, he ido a calentar y estaba entrenando la fase de respuesta. De repente, golpeo la pelota y siento que no podía mover el cuello", explicó la española en la rueda de prensa posterior al partido.

"He ido al vestuario y he preguntado a mi equipo técnico qué podía hacer. No había nada que hacer, estaba bloqueada", agregó.

La jugadora española, nacida en Caracas, aseguró que no quería retirarse antes de intentar saltar a la pista.

"No saqué en el calentamiento porque sentía que no podía. No sabía qué hacer. Pero he saltado al campo, quería intentarlo, a ver si a lo mejor podía sacar más lento. No quería dejar Roma sin intentarlo", destacó.

A pesar de la decepción por tener que retirarse en la semifinal, Garbiñe tranquilizó a sus seguidores a afirmar que no se trata de una lesión que le preocupe de cara a Roland Garros.

"No estoy preocupada, tengo una semana. Creo que se me puede pasar y que llegaré bien a mi próximo torneo", dijo.

El abierto de Francia se jugará en París del 22 de mayo al 11 de junio, aunque el cuadro principal se abrirá al final de la próxima semana.