Viñales: "Un resultado así siempre viene bien después de dos carreras malas"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), autor del mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Francia de MotoGP, aseguró que "un resultado así siempre viene bien después de dos carreras malas" y que "salir el primero siempre da un plus".

"Es bueno, es buenísimo, ya que al final tanto en agua como en seco hemos rodado bastante rápido, más que en los test, y estoy contento, la moto ha funcionado muy bien, pero creo que con el neumático medio podría haber mejorado un poco los tiempos, aunque estoy contentísimo", dijo Viñales.

El piloto de Yamaha no dudó en el momento de hablar de sus rivales: "He visto que Dani (Pedros) tenía muy buen ritmo en el cuarto entrenamiento libre y he podido ir detrás de él durante tres o cuatro vueltas y no le cogía, lo que quiere decir que Honda también estará preparada para la carrera, habrá que salir y dar el ciento por ciento desde la primera vuelta".

"Será una carrera en grupo al principio y luego, dependiendo de la elección de los neumáticos, unos se irán hacia adelante y otros bajarán un poco de rendimiento", explicó Maverick Viñales.

"La Yamaha funciona bien aquí porque no hay que frenar muy fuerte, hay que frenar y dejar correr la moto, y eso a nuestra moto le funciona muy bien", agregó el piloto español.

Viñales también tuvo palabras de ánimo para el piloto estadounidense Nicky Hayden: "Me gustaría mucho ganar y dedicarle la carrera, pues es una manera de mandarle fuerzas".

Nicky Hayden fue arrollado por un coche mientras practicaba ciclismo en la localidad italiana de Rímini y se encuentra ingresado en el Hospital Mauricio Bufalini de Cesena en estado "extremadamente grave", según el último boletín médico.