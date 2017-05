Márquez: "Un podio en Le Mans sería bueno"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) reconoció que en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia "un podio en Le Mans sería bueno".

"Las Yamaha parece que van bien como cada año y éste siempre ha sido un circuito bastante Yamaha, veremos mañana cómo va, pero lo que es cierto es que en los últimos libres tenía bastantes problemas y no he estado del todo lejos, me han faltado vueltas aunque lo primero es que me faltan vueltas y ritmo", recordó Márquez.

"Sé que no será una puesta a punto perfecta la que pueda lograr mañana porque no se hacen milagros, pero intentaremos buscar el ciento por ciento y concentrarme en hacer ritmo; creo que puedo mejorar la moto, pero soy consciente de que mañana un podio sería un gran resultado", aseguró Marc Márquez.

"Veremos cómo va mañana Zarco, que es el que ha hecho el mejor día, porque los dos pilotos oficiales de Yamaha han salido después de hacer un test aquí y tienen una base buena, nos tocará mejorar un poco pero yo creo que Zarco hará una buena carrera y no hay que olvidar a Dani -Pedrosa- que ha hecho un buen ritmo y creo que estará cerca", explicó el piloto de Repsol Honda.