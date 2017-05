Márquez reconoce que no escuchó las palabras de Miller

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quinto mejor tiempo de entrenamientos para el Gran Premio de Francia de MotoGP, señaló sobre la disputa entre Jorge Lorenzo y Jack Miller que él no escuchó las palabras del australiano, aunque advirtió: "Si le dijo eso es una falta de respeto, está claro".

En las declaraciones de Miller durante la Comisión de Seguridad en la que se decidió el cambio de uno de los neumáticos delanteros a partir del Gran Premio de Italia, el australiano dijo que "las opiniones son como los culos, todos tenemos uno, te guardas la tuya".

Márquez comenzó comentando que "no fue ninguna cosa del otro mundo lo que le dijo Miller a Lorenzo, al menos yo no escuché eso", pero al confirmar que sí lo había dicho, resaltó que "si lo dijo pues es una falta de respeto, está claro, pero yo no lo escuché".

"Yo creo que sobra una frase, si la dijo, y sobra la otra", por la que hoy dijo Lorenzo.

"Te puedes caer y cometer errores en muchos sitios, igual que me puedo caer yo después de cinco años, pues sigo cometiendo errores y me sigo cayendo en los mismos sitios y de la misma manera, pero está claro que cuanta más experiencia mejor", argumentó Márquez sobre las palabras de Jorge Lorenzo.

"Miller creo que es el tercer año en MotoGP y va empujando, pero no comete errores del otro mundo, pero no me quiero meter en esta batalla, es entre ellos dos", indicó el piloto de Repsol, quien concluyó asegurando que "la respuesta de Miller yo creo que será buena ¿Le habéis preguntado ya?".