Dumoulin:"No me imaginaba ganar en Oropa, solo lo soñaba"

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb), más líder tras su triunfo en la cima de Oropa, dijo que "no esperaba ganar" en este lugar mítico y que "simplemente lo soñaba".

"No me esperaba ganar en Oropa, pero es cierto que soñaba con ello. Sabía que mis rivales atacarían y lo hicieron. Fue muy duro, pero siempre mantuve mi ritmo y estaba bastante relajado", explicó la maglia rosa en meta.

"La Mariposa de Maastricht", de 26 años, explicó: "Al no poder seguir el primer ataque de Nairo Quintana tuve que seguir mi propio ritmo. Luego me fui acercando cada vez más y al final ví que podìa atacar y me animé. Al comprobar que Quintana se quedaba fue algo increíble.".

Dumoulin logró su segunda victoria en el Giro del Centenario y la tercera en la carrera italiana. Su ataque final le permitió alejar en la general a todos los rivales ante la semana decisiva. Quintana se encuentra a 2.47 minutos, Pinot a 3.25 y Nibali a 3.40.