Del Potro: "Me voy con muchas cosas positivas, gané al 11 y al 9 del mundo"

El argentino Juan Martín Del Potro, que cayó hoy contra el serbio Novak Djokovic en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, aseguró que se va "con muchas cosas positivas", recordando que eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov y al japonés Kei Nishikori.

"Me voy con muchas cosas positivas de este torneo, le gané al once y al nueve del mundo, gané tres partidos en un Masters 1.000 después de mucho tiempo. Además llevaba tiempo sin jugar en tierra", declaró Del Potro en rueda de prensa al finalizar el duelo contra el serbio Novak Djokovic.

"Creo que para mí fue un gran torneo, siendo mis primeros partidos en tierra después de lo que me pasó", agregó, refiriéndose a la reciente muerte de su abuelo.

El jugador de Tandil admitió que no está al máximo de la forma, pero afirmó que disputará con gran ilusión el Roland Garros, en programa del 22 de mayo al 11 de junio.

"Me hace mucha ilusión, hace como cinco años que no juego ese torneo, será difícil. No estoy preparado como a los 25 años porque no pude entrenar tanto. Pero siempre es un torneo muy lindo de jugar y uno saca energías de donde no hay", dijo.

Comentando el duelo que perdió hoy 6-1 y 6-4 contra Djokovic, Del Potro consideró que su rival realizó una actuación de alto nivel, aunque el argentino lamentó el hecho de no haber aprovechado mejor sus ocasiones.

"Creo que Nole jugó muy bien, como hacía tiempo que no jugaba, sobretodo el viernes. Fue un 6-1, pero bastante parejo, tuve varias ocasiones pero no las aproveché. Hubiera podido ganar más juegos", opinó.

Finalmente, Del Potro dio su opinión sobre quién es el favorito para ganar el Roland Garros y dijo: "Rafa", refiriéndose al español Nadal.