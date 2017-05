Pereira, Leivinha y Ayala, con "añoranza" por el final del Calderón

Los exjugadores del Atlético de Madrid Luiz Pereira, Joao Leiva 'Leivinha' y Rubén 'Ratón' Ayala reconocieron este sábado que les provoca "añoranza" el final del estadio Vicente Calderón, en el que el Atlético disputará mañana su último partido oficial contra el Athletic de Bilbao.

"No quiero hablar del Calderón porque me da extrañeza, me pone melancólico. Para mí fue mi casa y creo que fueron los mejores años de mi vida allí", aseguró el delantero argentino 'Ratón' Ayala, rojiblanco entre 1973 y 1980, que participó este sábado en las jornadas 'Cultura en Rojo y Blanco' en un coloquio junto a los brasileños Luiz Pereira y 'Leivinha'.

El excentrocampista brasileño 'Leivinha', atlético entre 1975 y 1979, reconoció que le da "mucha 'saudade' (añoranza)" el final del estadio del Manzanares, cuyo último encuentro oficial del Atlético, este domingo, presenciará junto a otros muchos exjugadores rojiblancos.

Luiz Pereira, defensor rojiblanco de 1975 a 1980 y actualmente miembro del organigrama del club, aseguró que aunque para ellos el Calderón fue "importante", la vida va "cambiando", igual que el Atlético cambió el Metropolitano por el Manzanares en 1966.

"El Metropolitano fue importante para Adelardo (Rodríguez), para (Larby) Ben Barek, para (Alfonso) Aparicio, que tuvieron la suerte de ir al Calderón. Nosotros somos nostálgicos porque el Calderón ha marcado nuestra vida, pero tenemos que dar la oportunidad para los demás que mañana vayan al Wanda Metropolitano", explicó.

"Nosotros pasamos por Vallecas, O'Donnell, Metropolitano, Calderón y ahora Wanda Metropolitano. El Atleti ha marcado todos esos sitios y esperamos que la nueva fase del Wanda salga tan bien como salió para nosotros el Calderón", añadió el que fuera zaguero mítico del Atlético de la segunda mitad de los setenta.

En una charla moderada por el periodista Iván Castelló, Pereira, Leivinha y Ayala comentaron detalles de sus carreras, explicaron sus experiencias en el club rojiblanco, incluida una Liga ganada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en 1977.

"Para mí, ganarle al Real Madrid fue muy importante", recordó Leivinha, talentoso centrocampista famoso por sus 'bicicletas'. "Hoy soy un forofo del Atlético", confesó.

Pereira recordó cómo en aquella época de finales de los setenta, el Atlético aspiraba intentar ser "el principal equipo de Madrid". "Fue una alegría muy grande, estar igualado con el Madrid fue muy importante, ahora estamos acostumbrados a que el Madrid esté arriba", añadió.

Ayala recordó "las bicicletas de Leivinha" y la técnica de Pereira, que era "técnicamente superdotado". "Quizás de lo que yo haya visto en fútbol, uno de los mejores jugadores del mundo", definió el exdelantero argentino.

Los tres exjugadores coincidieron en sus elogios a la hinchada rojiblanca, al exjugador y técnico Luis Aragonés, fallecido en 2014, y repasaron la última etapa dirigida por el argentino Diego Simeone.

"Lo que está haciendo el Cholo es lo ideal, porque si en cinco años ganamos tres Copas, la Liga y jugamos finales de Champions quiere decir que no está mal lo que está haciendo él (...) Los últimos cinco años el Atlético jugó a la altura que merecía", aseguró Ayala.

Por su parte, Leivinha elogió los resultados obtenidos por el equipo con Simeone, aunque reconoció que el estilo de juego no es lo que más le convence.

"No me gusta la forma de jugar del Atleti, porque soy brasileño y prefiero un equipo que juega un fútbol de más creatividad, de más calidad técnica. Sé que el estilo de Simeone es otro, un equipo que pelea mucho, que no sea fácil jugar contra él. La calidad técnica para mí falta, me gustaría tener un equipo más rápido, más creativo. Pero ha sido muy importante para el Atlético los últimos años, sin duda", valoró.

El brasileño Pereira calificó a Simeone como "un guerrero" como jugador y dijo que ese carácter es el que ha insuflado a sus jugadores

"Simeone es un tipo que habla con los jugadores, hace que tengan una confianza muy grande en él, y ha creado un equipo difícil, duro, quizás no tiene el fútbol del pasado, esperamos que en el futuro tenga más fútbol, pero está haciendo un trabajo excelente", comentó Pereira, que también se refirió al nuevo campo.

"El año que viene con nuevo campo, nueva ilusión, podemos hacer un trabajo excelente y Simeone sabe llegar a campeón de Liga, a finales de Champions y levantarla por primera vez", finalizó el que fuera zaguero brasileño del Atlético, que participó junto con Ayala y Leivinha del último día de las jornadas culturales organizadas por la peña rojiblanca 'Los 50' en el Matadero de Madrid.