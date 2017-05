Sfairopoulos: "En una Final Four, tienes que ganar dos finales"

El entrenador del Olympiacos Piraeus, Ioannis Sfairopoulos, comentó que la 'Final Four' consiste en "ganar dos finales" y que su equipo intenta aprender de los errores en la liga regular para batir este domingo al Fenerbahçe Estambul.

"Para nosotros, los dos partidos que jugamos en la liga regular contra Fenerbahçe es diferente de la Euroliga. Podemos sacar algunas conclusiones de esos partidos en la táctica, pero es una competición distinta", comentó el técnico griego.

El entrenador del Olympiacos valoró al equipo contrincante, consciente de que jugarán la final en su casa.

"El Fenerbahçe está en el mejor momento de su temporada. Tienen un buen equipo, tienen el mejor entrenador de Europa y juegan ante sus seguidores. Nuestro trabajo es muy complicado", admitió.

El entrenador heleno también tuvo tiempo para analizar el partido de anoche contra el CSKA y destacó la actuación de los jugadores que enfrentaron por primera vez una Final Four.

"Creo que ayer todos los jugadores lo dieron todo por el juego. No hay que mirar solo los puntos. Nos enfrentamos al CSKA, una de las mejores defensas de Europa. No me importa quien puntuó, sino todos esos pequeños detalles que aportaron al equipo y que no salen en las estadísticas", comentó el técnico.

Sfairopoulos mostró la presión que enfrenta su equipo ante la final y agradeció a los aficionados del Olympiacos por apoyar siempre a su equipo.

"No puedes predecir cómo vamos a jugar la final, me parece muy interesante el próximo partido. Me gusta esta intriga y la presión del partido".

Por otro lado, el pívot del Olympiacos, Georgios Printezis, destacó con orgullo lo que supone llegar a la final de la Euroliga para el equipo y para los seguidores.

"Para nosotros es un gran honor poder jugar otra final, para el club y los aficionados". Como sabéis fue muy duro pero lo conseguimos. Espero que podamos dar la victoria a nuestro equipo".

El pívot griego comentó que su equipo apenas ha celebrado la llegada a la final, y que ya solo piensan en el partido de mañana.

"La victoria es a un partido, es la 'Final Four'. Lo celebramos 5 minutos y ya nos concentramos para el siguiente partido", dijo.