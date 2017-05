Denuncian demora de Cruz Blanca para trasladar a un paciente en riesgo de muerte

Al paciente de 56 años se le rompió una vena en la cabeza luego de que tuviera un episodio provocado por la tensión alta. En la Clínica Partenón, los médicos rápidamente definieron que el señor Ariza debía ser trasladado a un hospital de nivel IV para una intervención urgente, pues su vida estaba en riesgo. Sin embargo, la EPS Cruz Blanca no respondió con prontitud.

La hija de Jesús Antonio, Zayra Rueda, buscó a la Superintendencia de Salud y radicó una tutela. Hablamos con ella. “Cruz Blanca no respondió rápido para el traslado de mi papá. La Superintendencia nos contestó que la EPS tenía que darnos una respuesta inmediata para su traslado. Yo me comuniqué con ellos y me dijeron que era un problema entre la clínica y Cruz Blanca y que a mí no me podían dar información”.

La tutela que presentó Zayra fue fallada a favor de su papá el pasado 15 de mayo. La jueza Claudia Eulalia Romero Silva, del Juzgado 13 Municipal con Función de Garantías, ordenó a Cruz Blanca que en el término improrrogable de cuatro horas, a partir de la notificación, realizara las acciones pertinentes para trasladar al señor Rueda y garantizarle la vida y el derecho fundamental a la salud. Pero eso no pasó.

Nos comunicamos con la entidad prestadora de salud y esta argumentó que la demora se debía a que “las camas en Bogotá para ese nivel de especialidad son escasas”.

Corroboramos que solo hasta que Caracol Radio llamó a la EPS, se concretaron las labores de traslado del paciente. Este ya se encuentra en la Clínica San Rafael.