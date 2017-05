“Tenga la seguridad presidente de que esto no tiene marcha atrás” Timochenko a Santos

En las redes de NC Noticias, el medio de difusión de las FARC, se revelaron apartes de la conversación que tuvo el máximo líder de esa organización Rodrigo Londoño con el presidente Juan Manuel Santos, quien se encuentra en Estados Unidos.

En el video de dos minutos se escucha a Timochenko haciendo referencia a la decisión de la Corte Constitucional. Sin embargo en la imagen solo se ve al comandante guerrillero, pero no se oye el audio del mandatario.

“Hay que seguir adelanta presidente, pero creemos que es importante redireccionar esto y aprovecho para decirle que saque un espacio donde usted pudiera reunirse con los compañeros nuestros y quienes usted quiera, que están al frente de la implementación, pegar una conversada en detalle de todo esto para afianzar la confianza. Pero tenga la seguridad presidente de que esto no tiene marcha atrás”.

En medio de la incertidumbre que se ha generado en las FARC, según lo han manifestado, Timochenko le dijo a Santos que ya se sentía un poco más tranquilo. “Señor presidente me da bastante confianza todo esto que usted me dice, de todas maneras ahí estamos analizando el tema con base en el comunicado de la Corte Constitucional porque el fallo no se conoce. Hay mucha preocupación porque usted sabe todos los rumores que hay”.

Este viernes los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo se reunirán para seguir analizando la decisión de la Corte.