Embajador colombiano en Estados Unidos renuncia a su cargo y Santos lo acepta

El economista Juan Carlos Pinzón renunció hoy a su cargo como embajador de Colombia en Estados Unidos, decisión que fue aceptada por el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, según informó la Presidencia en un comunicado.

Pinzón fue nombrado en mayo de 2015 y presentó cartas credenciales el 23 de junio ante el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), en reemplazo de Luis Carlos Villegas, quien pasó a ocupar el Ministerio de Defensa.

El jefe de Estado, quien cumple una visita oficial a Estados Unidos en donde se entrevistó con su homólogo Donald Trump, dijo que Pinzón le había dicho desde hace algún tiempo "que él quería renunciar antes de inhabilitarse".

Santos aseguró que la fecha máxima para no inhabilitarse vence la semana próxima y que como "me había presentado la renuncia, se la voy aceptar antes de esa fecha para no inhabilitarlo".

Los funcionarios públicos que aspiren a postularse de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará en mayo de 2018, deben renunciar antes del 26 de este mes.

El gobernante colombiano ponderó la gestión de Pinzón y dijo que cerró con "broche de oro" su periodo, con relación a la visita de esta semana a Washington que incluyó encuentros con el presidente Trump, así como líderes del Congreso estadounidense y empresarios de ese país.

"El embajador ha hecho una gran labor y por supuesto cualquier funcionario que quiera aspirar a servirle al país desde otros menesteres tiene todo su derecho y yo sería el último en impedir que eso sucediera", agregó.

Antes de llegar a la embajada de Colombia en Estados Unidos, Pinzón estuvo casi cuatro años al frente de la cartera de Defensa, más que cualquier otro civil en la historia de Colombia.

Durante su paso por el Ministerio de Defensa se produjeron algunos de los más duros golpes a las FARC, como la muerte o detención de 50 de sus cabecillas, entre ellos su máximo líder, Guillermo León Sáenz, alias "Alfonso Cano", quien falleció en una operación militar dos meses después de la llegada de Pinzón al cargo.

Igualmente, cayeron una veintena de integrantes destacados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 42 jefes de bandas criminales.

Todo ello como resultado del plan de guerra "Espada de Honor".