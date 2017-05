Ecuador hará gestiones ante Reino Unido para que Assange salga de la Embajada

Ecuador hará "todas las gestiones" para que Julian Assange pueda abandonar su Embajada en Londres y trasladarse al país latinoamericano en condición de asilado, aseguró hoy el canciller Guillaume Long en una entrevista con Efe.

Quito, 19 may (EFE).- Ecuador hará "todas las gestiones" para que Julian Assange pueda abandonar su Embajada en Londres y trasladarse al país latinoamericano en condición de asilado, aseguró hoy el canciller Guillaume Long en una entrevista con Efe.

"Ahora (la pelota) está en la cancha del Reino Unido, hacemos un llamado al Reino Unido para que deje salir al señor Assange. Que salga (..) y se resuelva este problema. Y por supuesto desde la Cancillería ecuatoriana estaremos haciendo todas las gestiones diplomáticas para que así sea", aseguró.

Long pidió hoy públicamente al Gobierno de Londres que conceda un "salvoconducto" al fundador de WikiLeaks toda vez que la Fiscalía sueca ha dado carpetazo a la investigación preliminar abierta hace siete años contra él por un supuesto delito de violación.

Según el canciller ecuatoriano, la orden de arresto que pesa contra Assange en Europa ha perdido su fuerza legal y por tanto no hay ninguna razón por la que no deba salir.

"Evidentemente es una noticia muy positiva desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de este caso, desde el punto de vista de todas las partes involucradas en este caso. Falta ahora que el Reino Unido resuelva ahora un tema que es muy menor comparado a la magnitud del tema que había en Suecia", apuntó.

"Es un tema de libertad condicional que lo pueden resolver, yo creo, que de forma inmediata (...) Una vez que resuelva el Reino Unido, el señor Assange podrá por fin disfrutar de su asilo y viajar al Ecuador", señaló a Efe.

Y precisó que el asilo, concedido en 2012 por el temor de una detención y extradición motivada por factores políticos relacionados con la difusiones de WikiLeaks, debe ser "en un país", no "en una Embajada".

"Casi cinco años en la Embajada ecuatoriana en Londres, sin cargos. Esto es una violación clarísima del debido proceso y es lo que las Naciones Unidas han llamado la detención arbitraria del señor Assange", argumento el canciller, "así que qué bueno que la Fiscalía sueca no haya imputado cargos porque eso pone fin a este tema".

No obstante, manifestó su "indignación" por las "demoras" a la hora de cerrar el caso.

"Es lamentable que se hayan demorado cuatro años -¡más de cuatro años!- para realizar la entrevista que siempre ofrecimos (...) en nuestra Embajada, luego unos seis meses adicionales para decidir si es que iban o no a formular cargos. Verdaderamente esta demora innecesaria, injusta, (que) viola los derechos humanos del señor Assange, también debe indignarnos", consideró.

En una proyección del impacto que tendrá el próximo cambio de Gobierno en su país sobre la política exterior ecuatoriana en general, y sobre el caso Assange en particular, Long recordó que "el presidente electo Lenín Moreno ha sido claro".

"Ha dado varias veces declaraciones públicas diciendo que está ratificado el asilo al señor Julian Assange, entonces yo no veo ningún cambio en ese sentido (ni con respecto) al respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluido los del señor Assange", indicó.

En un plano más general, se mostró convencido de que la política exterior de Moreno seguirá siendo una "soberana que busca una inserción estratégica del Ecuador en el mundo, que se base además en nuestras necesidades de cambio de matriz productiva y que, además, busque siempre lo que hemos buscado estos años: diversificación de nuestras relaciones internacionales".

Un diversificación que incluye como ejes centrales "el apoyo a la integración regional latinoamericana", a su juicio, "una política del Estado del Ecuador".

Más cauto se mostró al ser preguntado sobre la situación en Venezuela, instando a hacer el planteamiento al nuevo Gobierno de Lenin Moreno, que asumirá el próximo miércoles.

"Yo creo que me he pronunciado sobre lo que yo veo como una continuidad por parte del Gobierno entrante, pero los temas puntuales de política exterior no me corresponde a mí emitir un juicio de valor. Creo que debería preguntarle a la próxima canciller".