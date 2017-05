Menor denuncia ataque de la GNB tras represión en Venezuela

Un niño de 11 años, perteneciente a la comunidad Wayuú e identificado como Freddy González, aseguró que el día miércoles 17 de mayo, durante las protestas que se viven en Venezuela, fue atacado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes le proporcionaron quemadores de primer y segundo grado.

El menor dijo que las autoridades lo alcanzaron, generándole lesiones físicas. “Me quedé parado. Allí me agarraron, me golpearon, me amarraron con una tira y me tiraron una bomba en la espalda. Fueron los guardias nacionales” señaló, desde el centro médico donde se encuentra recluido y en presencia de una fiscal del Ministerio Público para tratar este caso.

La agresión sucedió en la ciudad de Maracaibo, en el Estado de Zulia, y su madre fue quien trasladó al menor a un hospital para tratar la agresión, aunque aseguran que no tienen recursos para tratar las lesiones que sufrió.

La Fiscalía aseguró que autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística están investigando los responsables detrás del ataque al menor para tomar medidas al respecto.